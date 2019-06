Ghauzání sa vyhlásil za víťaza prezidentských volieb v Mauritánii

Bývalý generál a exminister obrany Ghazuání (62) sa podľa agentúry AFP vyjadril v skorých ranných hodinách v prítomnosti súčasného prezidenta Muhammada uld Abdal Azíza, svojich stúpencov a novinárov.

Nouakchott 23. júna (TASR) - Kandidát vládnucej strany Muhammad uld Ghazuání sa v nedeľu vyhlásil za víťaza prvého kola prezidentských volieb v Mauritánii, ktoré sa v západoafrickej krajine konali v sobotu a v ktorých bol favoritom.



Bývalý generál a exminister obrany Ghazuání (62) sa podľa agentúry AFP vyjadril v skorých ranných hodinách v prítomnosti súčasného prezidenta Muhammada uld Abdal Azíza, svojich stúpencov a novinárov.



Zdroj z Nezávislej národnej volebnej komisie (CENI) uviedol, že po sčítaní 80 percent hlasov viedol Ghazuání so ziskom 50,56 percenta.



"Zostáva (spočítať) už len 20 percent, ale to konečný výsledok nezmení," povedal Ghazuání novinárom.



Zdroj z CENI dodal, že hlavní opoziční kandidáti - expremiér Sídí Muhammad uld Búbakr a aktivista Bírám uld Dah uld Abajd - dostali na základe priebežných výsledkov po približne 18 percent.



Obaja títo politici sa sťažovali na nezrovnalosti pri voľbách a vypovedanie svojich zástupcov z niektorých volebných miestností. CENI však tvrdí, že žiadne vážnejšie problémy hlásené neboli.



Ghazuání, ktorý v kampani zdôrazňoval témy kontinuity, solidárnosti a bezpečnosti pre rozľahlú prevažne púštnu krajinu, bol od roku 2008 do vlaňajška náčelníkom generálneho štábu a ako svojho nástupcu ho podporoval odchádzajúci prezident Abdal Azíz.



Muhammad uld Abdal Azíz, tiež bývalý generál, sa dostal k moci pri prevrate v roku 2008. O rok neskôr zvíťazil vo voľbách a v úrade ho potvrdili aj vo voľbách v roku 2014, ktoré bojkotovala väčšina opozície.



Mauritánia získala nezávislosť od Francúzska v roku 1960 a odvtedy sa v krajine uskutočnilo päť prevratov. Terajšie voľby sú prvými v jej dejinách, v ktorých by zvolený prezident mal dokončiť celý svoj mandát a odovzdať moc zvolenému nástupcovi. Opozícia však vyjadrila obavy, že sa len zachová vláda armádnych hodnostárov.