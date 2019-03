Gibraltár je pripravený na akýkoľvek scenár brexitu, tvrdí premiér

Gibraltár má status Zámorského územia Spojeného kráľovstva. Jeho obyvatelia majú britské občianstvo, ale polostrov si okrem obrany a zahraničných vecí všetky oblasti spravuje samostatne.

Londýn/Madrid/Gibraltár 27. marca (TASR) - Gibraltár je pripravený na akýkoľvek scenár brexitu, aký sa môže v najbližších dňoch otvoriť, povedal minulý týždeň gibraltársky premiér Fabian Picardo. Informoval o tom webový portál denníka Gibraltar Chronicle.



Gibraltárski politici podľa Gibraltar Chronicle pozorne sledujú vývoj v Spojenom kráľovstve. Po vystúpení Británie z Európskej únie príde o členstvo automaticky aj Gibraltár, a to aj napriek tomu, že v referende o brexite v júni roku 2016 až 96 percent voličov na gibraltárskom polostrove hlasovalo za zotrvanie Británie v EÚ, uvádza sa v dokumente, ktorý vlani v novembri uverejnila na svojej webovej stránke britská vláda.



"Sme pripravení odísť s dohodou o odchode alebo bez nej, sme pripravení na posunutie termínu brexitu, na jeho odvolanie, alebo i na nové referendum," povedal Picardo a dodal, že vláda má pre každý prípad možného vývoja naplánované, ako bude reagovať v záujme Gibraltáru a jeho obyvateľov.



Gibraltár má status Zámorského územia Spojeného kráľovstva. Jeho obyvatelia majú britské občianstvo, ale polostrov si okrem obrany a zahraničných vecí všetky oblasti spravuje samostatne, píše na svojom webovom portáli stanica BBC a pripomína, že na územie Gibraltáru si stále nárokuje Španielsko.



Posádka španielskej vojnovej lode vyzývala 17. februára britské komerčné plavidlá, aby opustili Gibraltársky prieliv. V reakcii na tento incident boli do prielivu povolané lode britského vojenského námorníctva.



Španielska a britská vláda v novembri minulého roka schválili dohodu, ktorá Španielsku garantuje právo veta pri rozhodovaní o budúcom štatúte Gibraltáru, napísal vtedy na svojej webovej stránke britský denník The Guardian. Bolo to jednou z podmienok španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, aby jeho krajina v hlasovaní podporila návrh dohody o vystúpení Británie z EÚ.



Gibraltárčania sa obávajú, že Španielsko po brexite bez dohody vystupňuje tlak na Gibraltár a sťaží proces prechodu hraníc, napísal na svojom webovom portáli denník Daily Express s odvolaním sa na stanicu ITV News. Podľa Daily Expressu to môže spôsobiť problémy pri zásobovaní Gibraltáru - vrátane základných potravín, ako napríklad mlieka.



Španielsko a Veľká Británia v novembri 2018 podpísali štyri Memorandá o Porozumení (MoUs) o budúcnosti Závislého územia Gibraltár po odchode Británie z EÚ, uviedla na svojom webovom serveri britská vláda. Zameriavajú na štyri najcitlivejšie oblasti: obchod s tabakom, životné prostredie, hraničné kontroly a spoluprácu a práva cezhraničných pracovníkov.



Memorandá určujú aj obmedzenia v cenových rozdieloch tabakových výrobkov v Španielsku a na Gibraltáre, kde sú lacnejšie. Práve z Gibraltáru prichádza do Španielska najviac nelegálnych tabakových výrobkov, napísal vlani v októbri denník El País a v tejto súvislosti pripomenul, že Španielske úrady minulý rok zhabali 600.000 kartónov cigariet.



Španielska vláda sa podľa internetovej stránky denníka El País snaží zabrániť Gibraltáru, aby po brexite rozšíril konkurenčnú výhodu. Gibraltár ponúka výhodné sadzby daní pre firmy a kapitál, pripomína El País a dopĺňa, že zisky spoločností sú zdaňované so sadzbou desiatich percent, zatiaľ čo v Španielsku je to 25 percent.



Španielska vláda takisto 1. marca schválila opatrenia, ktoré v prípade brexitu bez dohody umožnia Britom žijúcim v Španielsku zostať v krajine, uvádza BBC. Opatrenia sa majú vzťahovať aj na Gibraltár, aj keď v tom prípade vstupujú do platnosti ďalšie opatrenia - vrátane španielskeho práva veta nad záležitosťami v oblasti akejkoľvek budúcej dohody medzi Londýnom a EÚ ohľadom vzťahov Závislého územia Spojeného kráľovstva.



Britská vláda v marci 2019 potvrdila stálu podporu pre Gibraltár, jeho občanov a ekonomiku, napísal webový portál Gibraltar Chronicle, podľa ktorého bude Londýn priority Gibraltáru - vrátane záležitostí v oblasti bezpečnosti - brať pri uzatváraní budúcich dohôd do úvahy.