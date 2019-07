Gibraltár zadržal ropný supertanker, údajne smerujúci do Sýrie

Na zadržaní plavidla Grace 1 v skorých ranných hodinách sa podieľali gibraltárska polícia a príslušné colné úrady spolu s jednotkou britského kráľovského námorníctva.

Madrid 4. júla (TASR) - Gibraltárske úrady zadržali vo štvrtok ropný supertanker pre podozrenie, že smeroval do Sýrie, čo je v rozpore so sankciami Európskej únie. Podľa agentúry AFP to oznámil gibraltársky premiér Fabian Picardo.



Na zadržaní plavidla Grace 1 v skorých ranných hodinách sa podieľali gibraltárska polícia a príslušné colné úrady spolu s jednotkou britského kráľovského námorníctva.



"Máme dôvod domnievať sa, že plavidlo Grace 1 prepravovalo ropu do rafinérie v meste Bánijás v Sýrii," uviedol Picardo.



"Táto rafinéria je majetkom subjektu podliehajúceho sankciám Európskej únie, ktoré zaviedla voči Sýrii," zdôvodnil. Dodal, že úrady zadržali plavidlo aj s jeho posádkou.



Podľa britského časopisu o moreplavbe Lloyd's List sa supertanker Grace 1 plaví pod panamskou vlajkou.



Európska únia rozhodla o uvalení sankcií voči režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada v roku 2011. Na sankčnom zozname EÚ sa nachádza 277 sýrskych predstaviteľov vrátane vládnych ministrov. Dôvodom je ich účasť na "násilných represiách" voči civilnému obyvateľstvu.



Voči Sýrii uplatňuje EÚ okrem cestovných obmedzení a zmrazenia vkladov aj ďalšie druhy sankcií vrátane embarga na vývoz zbraní a citlivých materiálov. Zakázala tiež dovoz sýrskej ropy a investície do tamojšieho ropného priemyslu.