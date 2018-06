R. Giuliani: Trump donútil Kim Čong-una prosiť, aby sa summit konal

Summit prezidenta USA a vodcu KĽDR sa bude konať 12. júna v Singapure.

Jeruzalem 7. júna (TASR) - Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani v stredu s pýchou vyhlásil, že nekompromisný postoj prezidenta Donalda Trumpa donútil severokórejského vodcu Kim Čong-una prosiť, aby sa ich plánovaný historický summit, ktorý Trump náhle zrušil, predsa len konal.



Giuliani na návšteve Jeruzalema v interview pre tlačovú agentúru Associated Press (AP) odmietol názor, že takéto výroky môžu zhoršiť atmosféru pred budúcotýždňovým summitom oboch lídrov v Singapure. Giuliani dodal, že vodca Severnej Kórey musí pochopiť, že Spojené štáty sú v pozícii silnejšieho.



"To ukazuje, že prezident Trump je mocnejšia osobnosť. A rokovania nebudú pre Kima užitočné, ak sa s tým nezmieri," vyhlásil Giuliani pre AP.



Niekdajší starosta New Yorku dodal, že Trump nemal na výber, musel stretnutie odvolať, pretože Severokórejčania urazili viceprezidenta Mikea Pencea, poradcu pre národnú bezpečnosť Johna Boltona a vyhrážali sa "zničením Spojených štátov jadrovými zbraňami".



Po odvolaní summitu Kim rýchlo zmenil postoj, vyjadril ochotu diskutovať o denuklearizácii svojej krajiny a požiadal, aby sa summit predsa len konal, opísal situáciu Giuliani.



"Preto som povedal, že o to prosil," vysvetlil exstarosta.



Summit Trumpa a Kima sa bude konať 12. júna v Singapure.



Giuliani, Trumpov právnik v kauze vyšetrovania ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb v roku 2016, poznamenal, že vyjadruje len svoj osobný názor a že nepatrí do tímu pre zahraničnú politiku USA.