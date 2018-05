Giuliani: Trump preplatil Cohenovi 130.000 dolárov pre pornoherečku

Právnik Cohen je kľúčovou postavou vo viacerých súdnych prípadoch.

Washington 3. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump preplatil svojmu osobnému právnikovi Michaelovi Cohenovi 130.000 dolárov, ktoré ten zaplatil pornoherečke Stormy Danielsovej za jej mlčanie o údajnom pomere s Trumpom. Informoval o tom v stredu nový právnik šéfa Bieleho domu Rudy Giuliani.



Podľa agentúry AP sa zdá, že jeho výrok protirečí Trumpovmu vyhláseniu spred niekoľkých týždňov, že nevedel o platbe pre pornoherečku v rámci dohody o mlčanlivosti, ktorú podpísala tesne pred prezidentskými voľbami v roku 2016. Giuliani uviedol, že to bola legálna platba a nešlo o porušenie finančných pravidiel v kampani.



Právnik Cohen je kľúčovou postavou vo viacerých súdnych prípadoch vrátane vyšetrovania zasahovania Ruska do prezidentských volieb v USA či platby pornoherečke Danielsovej, ktorá tvrdí, že mala s Trumpom pomer. Biely dom opakovane poprel akýkoľvek dôverný vzťah medzi nimi.



Stormy Danielsová, vlastným menom Stephanie Cliffordová, chce teraz súdnou cestou od dohody o mlčanlivosti odstúpiť, keďže podľa nej je dohoda neplatná.



V súčasnosti 39-ročná Cliffordová tvrdí, že mala jedenkrát pohlavný styk s Trumpom počas golfového turnaja v Lake Tahoe v roku 2006 - vtedy bol miliardár už ženatý so súčasnou prvou dámou Melaniou.