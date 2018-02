GLOBSEC sa stal partnerom Mníchovskej bezpečnostnej konferencie

GLOBSEC bude na konferencii viesť diskusiu, počas ktorej vysokým politickým predstaviteľom a akcionárom odprezentuje hlavné zistenia Iniciatívy GLOBSEC pre adaptáciu NATO (GNAI).

Mníchov/Bratislava 16. februára (TASR) - Medzinárodná bezpečnostná konferencia GLOBSEC uzavrela partnerskú spoluprácu s tohtoročnou Mníchovskou bezpečnostnou konferenciou. Stáva sa tak prvým stredoeurópskym think-tankom svojho druhu, ktorý vstúpil do úzkej spolupráce s týmto prestížnym nemeckým podujatím, aby svoje myšlienky zdieľal s viac ako 450 vplyvnými osobnosťami. TASR o tom v piatok informovala Monika Ševčíková z GLOBSEC-u.



"Sme hrdí na to, že Mníchovská bezpečnostná konferencia sa obrátila na GLOBSEC v súvislosti s hlavnými bezpečnostnými výzvami, ktorým momentálne čelia Európa i celý svet," povedal prezident GLOBSEC-u Róbert Vass.



"Je to ďalší významný signál toho, že medzinárodná dôveryhodnosť GLOBSEC-u a jeho tematických výstupov rastie. Taktiež vnímame našu účasť na tomto významnom fóre ako signál toho, že sú GLOBSEC a stredná Európa stále viac vnímaní ako dôležití hráči na medzinárodnom poli," dodal.



GLOBSEC bude na konferencii viesť diskusiu, počas ktorej vysokým politickým predstaviteľom a akcionárom odprezentuje hlavné zistenia Iniciatívy GLOBSEC pre adaptáciu NATO (GNAI) a rozoberie projekt Stálej štruktúrovanej spolupráce Európskej únie (PESCO).



Spolupráca tiež zahŕňa partnerstvo Mníchovskej bezpečnostnej konferencie s GLOBSEC fórom 2018, pričom bude figurovať vo viacerých hlavných diskusiách.





V nemeckom Mníchove sa začína pravidelná bezpečnostná konferencia



Desiatky svetových lídrov, najvyšších predstaviteľov obrany a diplomatov sa schádzajú v piatok v južnom Nemecku na 54. ročníku Mníchovskej bezpečnostnej konferencie.



Informovala o tom agentúra AP s tým, že podujatie sa nesie v znamení rastúcich treníc medzi Spojenými štátmi a ďalšími členskými krajinami Severoatlantickej aliancie s Ruskom ohľadne konfliktov v Sýrii a na Ukrajine.



Americkú delegáciu vedie na tohtoročnej Mníchovskej bezpečnostnej konferencii minister obrany James Mattis.



Ďalšími výraznými účastníkmi sú britská premiérka Theresa Mayová, izraelský premiér Benjamin Netanjahu, iracký premiér Hajdar Abádí, ukrajinský prezident Petro Porošenko a ministri zahraničných vecí Ruska, Iránu a Turecka.



Konferencia sa koná od piatka do nedele a je neformálnou platformou, kde sa často tie najdôležitejšie stretnutia a rokovania konajú mimo hlavného programu.



Stretnutie na tému konfliktu na východe Ukrajiny už avizovali predstavitelia Ruska, Ukrajiny, Francúzska a Nemecka.



Na tohtoročnej bezpečnostnej konferencii sa zúčastnia aj štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok a minister obrany SR Peter Gajdoš.



Medzi ďalšími prítomnými politikmi budú generálny tajomník OSN António Guterres či predseda 72. VZ OSN a minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák.



Ústrednými témami konferencie sú tento rok budúca úloha Európskej únie ako svetového hráča a jej vzťahy s Ruskom a USA, ohrozenie medzinárodného liberálneho poriadku, konflikty na Blízkom východe a politický vývoj v oblasti subsaharského Sahelu.