Gojkovičová v ruskej Dume: Srbsko nechce vstúpiť do NATO

Srbský parlament podľa poslankyne v náročných geopolitických podmienkach rozhodol o vojenskej neutralite krajiny.

Moskva 23. októbra (TASR) - Srbsko nechce a nechystá sa vstúpiť do Severoatlantickej aliancie vzhľadom na svoje dejiny spojené s týmto vojenským blokom. Vyhlásila to v utorok v ruskej Štátnej dume predsedníčka srbského parlamentu Maja Gojkovičová.



Srbský parlament podľa nej "v náročných geopolitických podmienkach" rozhodol o vojenskej neutralite krajiny.



"Ako národ chceme chrániť náš vzdušný priestor a našu krajinu. Srbsko si neželá vstúpiť do NATO a ani to nezamýšľa. Vzhľadom na naše dejiny týkajúce sa tejto únie je príliš ťažké vôbec o tom premýšľať. Napriek tomu je Srbsko otvorené spolupráci - a politika vojenskej neutrality mu umožňuje aktívne spolupracovať so všetkými partnermi v regióne aj mimo neho v záujme stability," povedala Gojkovičová, ktorú citovala agentúra TASS.



Podľa nedávnych prieskumov verejnej mienky 62 percent opýtaných Srbov dosiaľ neodpustilo NATO bombardovanie bývalej Juhoslávie v roku 1999. Proti vstupu Srbska do NATO sa vyslovilo 84 percent respondentov.