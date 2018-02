Google zatiaľ neblokuje prístup k relácii o magnátovi Deripaskovi

TASR, dnes 14:13

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 20. februára (TASR) - Vedenie spoločnosti Google zatiaľ nezablokuje prístup k videomateriálom na kanále YouTube, ktorý spravuje tím lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného. Ako podľa agentúry Interfax informoval riaditeľ Federálnej služby pre dohľad v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) Alexandr Žarov, spoločnosť Google počká na rozhodnutie súdu, na ktorý sa vo veci vymáhania svojho práva na ochranu osobných údajov obrátil ruský oligarcha Oleg Deripaska.Až na základe súdneho verdiktu v tejto kauze sa spoločnosť Google rozhodne, či Navaľného príspevok týkajúci sa aj Deripasku na internete zablokuje.Žarov informoval, že Roskomnadzor vedie so spoločnosťou Googlepričom poznamenal, že v tejto spoločnosti sa rozhodnutia prijímajú, ktorým podľa nehoTáto kauza sa týka videorelácie, ktorú Navaľnyj zverejnil na internete 8. februára. Ide o výsledok pátrania jeho tímu, do ktorého sa pustil po tom, ako jeho štáb - zrejme v snahe o Navaľného zdiskreditovanie - navštívila skupina sporo odetých mladých žien z eskortnej agentúry.Ďalším zdrojom Navaľného odhalení bola kniha jednej z nich - Naste Rybky, v ktorej popísala, ako sa jej podarilooligarchu. Bol ním - ako pre Navaľného vyplynulo aj z fotografií zverejnených na Rybkinom konte na Instagrame - práve Deripaska.Navaľnyj potom zverejnil svoje odhalenie, že Deripaska na svojej jachte viedol neformálne rokovania s vicepremiérom Sergejom Prichoďkom. Fakt, že Prichoďko podnikol plavbu na Deripaskovej luxusnej jachte a nič za to neplatil, označil Navaľnyj za úplatok, ktorýVýletná trojdňová plavba sa odohrala v roku 2016 pri pobreží Nórska.Okrem toho Navaľnyj vo svojom vyhlásení poukázal aj na príliš veľké príjmy uvedené v daňových priznaniach Prichoďkovej manželky. Navaľnyj preto vyslovil podozrenie, že tieto peniaze sú tiež úplatkom od oligarchov pre Prichoďka.Následne Deripaska podal trestné oznámenie - nie na Navaľného, ale na Nasťu Rybku a jej známeho, ktorí na internete zverejnili zvukové a obrazové záznamy z jeho súkromia - oddychu na jachte. Súd v rámci predbežného opatrenia Deripaskovej sťažnosti vyhovel a nariadil zablokovať prístup k daným materiálom na internete, čo sa týka aj Navaľného investigatívnej reportáže.Deripaskov právny zástupca pred časom uviedol, že jeho klient má v úmysle obrátiť sa na súd aj kvôli obvineniam, ktoré proti nemu vzniesol Navaľnyj a o ktorých magnát tvrdí, že sú nepravdivé.Prichoďko označil Navaľného materiál o sebe za provokáciu, za ktorú by si s opozičným politikomale podľa vlastných slov