M. Gorbačov: Rusko a USA musia viesť jadrové rozhovory

Moskva 19. októbra (TASR) - Posledný sovietsky líder Michail Gorbačov varoval, že svet sa dostáva do nebezpečnej éry militarizovanej politiky, pričom vyzval Moskvu i Washington, aby bezodkladne začali rokovať o kontrole jadrových zbraní.



Gorbačov, ktorého úsilie o kontrolu jadrového arzenálu a demokraticky orientované reformy v 80. rokoch prispeli k ukončeniu studenej vojny, svoje komentáre uviedol pre piatkové vydanie novín Izvestija - dva mesiace po zániku kľúčovej jadrovej zmluvy, ktorú podpísal v roku 1987.



"Máme tu nebezpečné trendy - sú už na dohľad. Vyčlenil by som dva z nich - ľahostajnosť k medzinárodnému právu a militarizácia svetovej politiky," povedal 88-ročný Gorbačov.



Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa oficiálne odstúpila od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu (INF) v auguste, obviňujúc Moskvu z jej porušovania, a následne otestovala raketovú strelu s doletom, aký INF zakazovala.



Moskva odmieta ignorovanie danej zmluvy, avšak ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že jeho krajina teraz nemá inú možnosť, než produkovať predtým zakázané raketové strely pre vlastnú bezpečnosť.



Posledná významná zmluva medzi Ruskom a USA o kontrole jadrových zbraní - Nová zmluva START - vyprší v roku 2021. Dokument obmedzuje počet strategických jadrových hlavíc, ktoré môžu tieto dve najväčšie jadrové veľmoci rozmiestniť.



Putin uviedol, že Moskva je pripravená platnosť tejto zmluvy predĺžiť, ale sťažoval sa na neochotu Washingtonu angažovať sa patrične v tejto záležitosti. Americkí predstavitelia podľa tlačovej agentúry Reuters tvrdia, že Nová zmluva START by sa mala po vypršaní svojej lehoty zrušiť a nahradiť niečím iným.



Gorbačov dodal, že zánik INF spravil z potreby americko-ruských jadrových rozhovorov ešte urgentnejšiu problematiku. "Ukázalo sa, že táto zmluva bola najdôležitejším pilierom strategickej stability. Potrebujeme rokovania, aby jej zrušenie nezvýšilo hrozbu vojny," zamýšľa sa bývalý šéf Kremľa.