Gorbačov sa obáva konfrontácie Ruska s USA

Žiada schôdzku Putina s Trumpom.

Moskva 10. apríla (TASR) - Bývalý sovietsky prezident Michail Gorbačov v utorok vyhlásil, že Rusko a Spojené štáty americké sú na pokraji konfrontácie.



Vyjadril "veľké znepokojenie" nad stupňujúcim sa napätím ohľadom Sýrie a zdôraznil, že USA a Rusko by sa mali vyvarovať incidentov medzi svojimi ozbrojenými silami v regióne.



Podľa vlastných slov si je istý, že "nikto nechce vojnu", ale dodal, že "takéto incidenty by mohli viesť v súčasných napätých podmienkach k veľkej pohrome".



Gorbačov pre tlačovú agentúru Interfax uviedol, že s cieľom znížiť napätie je nevyhnutné, aby sa stretli prezidenti USA a Ruska Donald Trump a Vladimir Putin.



Dodal, že je hlboko sklamaný tým, ako si počínajú súčasní lídri, a zdôraznil ich "neschopnosť zapojiť sa do dialógu a využívať diplomatické mechanizmy".



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok vyhlásil, že jeho krajina sa spolu s USA a Veľkou Britániou v nadchádzajúcich dňoch rozhodnú, ako budú reagovať na údajný útok chemickými zbraňami v Sýrii.



Macron v Paríži uviedol, že cieľom akéhokoľvek útoku budú chemické kapacity sýrskej vlády. Francúzsky prezident podľa svojich slov požaduje "silnú a spoločnú odpoveď" na sobotný útok v sýrskom meste Dúmá.



S tvrdením, že v meste Dúmá - poslednej bašte povstalcov neďaleko Damasku - došlo k chemickému útoku, prišli v nedeľu sýrski aktivisti, záchranári a zdravotníci. Zväz sýrskych záchranárskych organizácií (UOSSM) informoval dokonca až o vyše 100 mŕtvych. Tieto správy počas víkendu zverejnilo viacero sýrskych proopozičných spravodajských portálov a odvysielala ich aj panarabská televízia al-Džazíra.



Zo zodpovednosti za útok západné štáty obvinili sýrsky režim a jeho spojencov - Rusko a Irán. Rusko správy o chemickom útoku v meste Dúmá, ktoré leží v oblasti východnej Ghúty, spochybňuje a naznačuje, že mohlo ísť o provokáciu. Rovnako ich odmietli aj Sýria a Irán.