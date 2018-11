Gorbačov vyzval USA a Rusko, aby zabránili novým pretekom v zbrojení

Posledný sovietsky líder Michail Gorbačov vo štvrtok vyhlásil, že Rusko a USA by mali urýchlene podniknúť kroky, ktoré by zabránili novým pretekom v zbrojení.

Moskva 8. októbra (TASR) - Posledný sovietsky líder Michail Gorbačov vo štvrtok vyhlásil, že Rusko a USA by mali urýchlene podniknúť kroky, ktoré by zabránili novým pretekom v zbrojení. Informovala o tom agentúra AP.



Gorbačov (87) novinárom v Moskve povedal, že Moskva a Washington by sa mali sústrediť na urovnanie vzájomných sporov. Vzťah medzi týmito dvoma mocnosťami pritom opísal ako najdôležitejší na svete.



Michail Gorbačov, ktorý stál na čele Sovietskeho zväzu v rokoch 1985-91, dúfa, že preteky v zbrojení sa ešte stále dajú zastaviť a že je možné pokračovať v procese denuklearizácie, ktorý kedysi začal on a niekdajší americký prezident Ronald Reagan.



Bývalý šéf Kremľa sa v Moskve zúčastnil na premiére dokumentárneho filmu nemeckého režiséra Wernera Herzoga, ktorý vznikol na základe jeho rozhovorov s Gorbačovom.



Súčasný americký prezident Donald Trump minulý mesiac oznámil zámer Spojených štátov odstúpiť od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF), ktorú v roku 1987 podpísali Gorbačov a Reagan. Podľa Trumpa totiž Moskva túto zmluvu porušuje. Gorbačov vtedy toto rozhodnutie označil za "nie veľmi múdre".