Grandi: EÚ pred voľbami nevyrieši spor ohľadom migračnej krízy

Davos 24. januára (TASR) - Vysoko spolitizovaná atmosféra pred eurovoľbami blokuje riešenie sporu krajín Európskej únie ohľadom migračnej krízy. Vo štvrtok to uviedol vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi, ktorého citovala agentúra DPA.



Kým lode prevážajúce migrantov a žiadateľov o azyl zachránených v Stredozemnom mori sa snažia v európskych prístavoch zakotviť, panujú nezhody, ktoré európske krajiny ich prijmú.



"Nie som veľmi optimistický, že pred európskymi (parlamentnými) voľbami v máji dôjde (v riešení migračnej krízy) k veľkému posunu," povedal Grandi na zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF), ktoré sa v týchto dňoch koná vo švajčiarskom Davose.



Dúfa, že po voľbách sa o tom probléme začne opäť rozumne diskutovať. "Je načase, aby Európa viedla rozumnú diskusiu o tom, ako zvládnuť prílev migrantov vrátane utečencov," uviedol Grandi.



Zároveň vyzval krajiny EÚ, aby sa pozerali ďalej než len na príchody ľudí na svoje pobrežia a príčiny migrácie riešili investovaním do riešenia konfliktov a rozvoja, najmä v Afrike.



V čase sporu medzi Nemeckom a Talianskom ohľadom misie EÚ týkajúcej sa boja proti pašovaniu migrantov v Stredozemnom moru Grandi varoval, že ak by bola námorná operácia oslabená, mohlo by dôjsť k zvýšenému riziku úmrtí utopením na mori.



Grandi si uvedomuje obavy občanov Únie z nekontrolovateľného prílevu migrantov a nedostatku úsilia o začlenenie utečencov do spoločnosti. Podľa neho však "nie je odpoveďou na to postaviť sa voči solidarite či ľuďom a migráciu do Európy obmedziť, ale zvládnuť to lepšie".