Grécka polícia zadržala 48 ilegálnych migrantov

Atény 20. mája (TASR) - Grécka polícia zadržala v sobotu 48 ilegálnych migrantov a podozrivého pašeráka ľudí. Skupinu údajne dopravil z Turecka do Grécka cez rieku Marica, ktorá krajiny rozdeľuje. Informovala o tom agentúra DPA.



Migrantov pochádzajúcich najmä zo Sýrie a Iraku zadržala polícia na západe Grécka, kam sa dostali autobusom. Previezli ich do utečeneckého tábora.



Rieka Marica pramení v bulharskom pohorí Rila. Následne vytvára bulharsko-grécku a grécko-tureckú hranicu.



Vo februári došlo na rieke Marica na severozápade Turecka k tragédii. Po tom, čo sa čln s ilegálnymi migrantmi na rieke prevrátil, zahynuli dve deti a jedna žena. Migranti sa snažili dostať cez rieku do Grécka.