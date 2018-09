Grécka polícia zatkla osem ľudí podozrivých z útoku na poslanca Syrizy

Konstantineasa zbili pred futbalovým štadiónom v meste Kalamata na juhu Grécka. Poslanca následne previezli do nemocnice so zraneniami, ktoré nepredstavovali ohrozenie života.

Atény 25. septembra (TASR) - Grécka polícia zatkla v pondelok osem ľudí podozrivých z účasti na nedeľňajšom davovom útoku na Petrosa Konstantineasa, poslanca vládnucej ľavicovej strany Syriza. Informovala o tom agentúra AP.



Konstantineasa (40) zbili pred futbalovým štadiónom v meste Kalamata na juhu Grécka. Poslanca následne previezli do nemocnice so zraneniami, ktoré nepredstavovali ohrozenie života.



Útok je pripisovaný krajnej pravici, pričom samotná Syriza ho označila za "fašistický".



Polícia v pondelok informovala, že pre podozrenie z účasti na útoku zadržala vyše 20 ľudí. Osem z nich je aktuálne zatknutých a hrozí im obvinenie z ťažkého ublíženia na zdraví i porušenia gréckych športových zákonov.



Konstantineas sa do parlamentu dostal po voľbách v roku 2015. V minulosti pracoval ako pekár či futbalový rozhodca.