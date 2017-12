Grécka vláda žiada anulovať rozhodnutie udeliť azyl zbehovi z Turecka

Turecké ministerstvo zahraničných vecí medzitým udelenie azylu Özkaynakčimu ostro odsúdilo ako politicky motivovaný krok, ktorý ovplyvní bilaterálne i širšie regionálne vzťahy.

Atény 31. decembra (TASR) - Grécka vláda sa bude snažiť zvrátiť rozhodnutie tamojších orgánov udeliť azyl jednému z ôsmich tureckých vojakov, ktorí prileteli do Grécka armádnym vrtuľníkom niekoľko hodín po zmarení vlaňajšieho pokusu o vojenský prevrat v Turecku.



Kancelária gréckeho premiéra Alexisa Tsiprasa v sobotu podľa agentúry AP vyhlásila, že v súlade s doterajším postojom vlády k tomuto prípadu požiadala o zrušenie platnosti rozhodnutia azylového úradu z predošlého dňa, na základe ktorého tureckého zbeha Süleymana Özkaynakčiho medzičasom prepustili z policajnej väzby. Jeden z právnikov zastupujúcich uvedenú skupinu vojakov uviedol pre AP, že žiadosťou vlády sa bude zaoberať odvolací súd.



Turecké ministerstvo zahraničných vecí medzitým udelenie azylu Özkaynakčimu ostro odsúdilo ako politicky motivovaný krok, ktorý ovplyvní bilaterálne i širšie regionálne vzťahy. Grécko ním opäť raz ukázalo, že je "krajinou, ktorá chráni pučistov a víta ich s otvorenou náručou", citovala z vyhlásenia Ankary agentúra DPA.



Podľa predošlých informácií grécke orgány stále spracúvajú aj žiadosti zvyšných siedmich vojakov, ktorí ušli z Turecka do Grécka v júli 2016. Kauza naštrbila vzťahy medzi týmito susednými krajinami, ktoré sú obe členmi NATO.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan opakovane žiadal o vydanie týchto zbehov, grécke súdy mu však odmietli vyhovieť s odôvodnením, že vojakov by vo vlasti nečakal spravodlivý proces.