Grécke úrady zachránili migrantov: Uviazli na ostrovčeku rieky Evros

Atény 5. júna (TASR) - Gréckym úradom sa podarilo zachrániť v utorok 34 migrantov vrátane siedmich detí, ktorí asi na dve hodiny uviazli na ostrovčeku na gréckej strane rieky Evros tvoriacej pozemnú hranicu s Tureckom. Informovala o tom agentúra AP.



Migranti podľa gréckej polície tvrdili, že pochádzajú zo Sýrie. Objaviť sa ich podarilo vďaka tiesňovému volaniu. Ako sa im podarilo na ostrove uviaznuť, doposiaľ známe nie je.



Rieka Evros (v Bulharsku nazývaná Marica a v Turecku Merič) predstavuje jednu z hlavných trás, ktorými sa migranti a utečenci dostávajú z Turecka do Grécka a následne sa odtiaľ presúvajú ďalej do bohatších krajín Európy.



Grécka pobrežná stráž zároveň v stredu informovala, že sa pokúša z vôd Iónskeho mora zachrániť loď vezúcu údajne 21 osôb, pravdepodobne migrantov. Po lodi pátra pobrežná stráž severozápadne od ostrova Korfu. Na toto miesto ju privolal jeden z cestujúcich, ktorý telefonátom oznámil, že loď sa dostala do problémov.



Do Grécka sa naďalej pokúšajú z tureckého pobrežia dostať tisíce migrantov, v dôsledku čoho stále dochádza k častým záchranným operáciám v Egejskom mori. Obdobné incidenty sú však západne od gréckej pevniny pomerne neobvyklé, konštatuje agentúra AP, no dodáva, že niektorí migranti sa práve takouto trasou pokúšajú dostať do susedného Talianska.