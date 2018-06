Grécka koaličná strana sa stavia proti dohode s Macedónskom o názve

Premiéri Grécka a Macedónska, Alexis Tsipras a Zorav Zaev, majú viesť neskôr v utorok telefonický rozhovor, ktorým bude druhý deň po sebe pokračovať rokovanie o uvedenom probléme.

Atény 12. júna (TASR) - Lídri v Grécku a Macedónsku v utorok vyhlásili, že sú blízko k dosiahnutiu náčrtu dohody, ktorá vyrieši desaťročia starý spor o názov bývalej juhoslovanskej republiky - ale tento navrhovaný kompromis čelí odporu v oboch krajinách. Skonštatovala to tlačová agentúra AP.



Premiéri Grécka a Macedónska, Alexis Tsipras a Zorav Zaev, majú viesť neskôr v utorok telefonický rozhovor, ktorým bude druhý deň po sebe pokračovať rokovanie o uvedenom probléme.



Gréci chcú, aby si bývalá juhoslovanská republika zmenila alebo upravila názov, a to tak, aby nenaznačoval nároky na územie a antické dedičstvo rovnako nazývaného severogréckeho regiónu (Makedoniá). Ten je napríklad rodiskom starovekého kráľa a bojovníka Alexandra Veľkého.



Vyriešenie sporu by znamenalo, že Grécko odvolá námietku proti prijatiu Macedónska do NATO.



Avšak grécki odporcovia dohody tvrdia, že len upravenie názvu nestačí - podľa tejto dohody by sa totiž balkánska republika premenovala na "Severné" alebo "Nové" Macedónsko.



Líder menšej koaličnej strany v gréckej vláde Panos Kammenos v utorok oznámil, že bude hlasovať proti navrhovanému kompromisu v spore so susedným Macedónskom o jeho názov. Z toho vyplýva, že ľavicový premiér Tsipras bude musieť hľadať podporu u politických odporcov.



Minister obrany Kammenos, ktorého pravicová strana Nezávislí Gréci je partnerom v Tsiprasovej koaličnej vláde, povedal, že v parlamente bude hlasovať proti dohode.



Macedónsky prezident Gjorge Ivanov medzitým v Skopje vyhlásil, že stále sa stavia proti zmene ústavy, ktorá by mala byť zrejme zahrnutá aj v náčrte dohody a ktorá by zaručovala, že zmena názvu bude trvalá a záväzná pre domáce aj zahraničné používanie.



Macedónsko-grécky spor je, zdá sa, tesne pred vyriešením



Macedónsko by sa podľa utorkových informácií tamojších médií malo v budúcnosti nazývať Republika Severné Macedónsko (Republika Severna Makedonija). Doteraz niesla krajina vzhľadom na viac ako štvrťstoročie pretrvávajúci spor s Gréckom dočasný názov Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, pod ktorým ju zaregistrovali aj v Organizácii Spojených národov.



O novom názve by sa v druhom polroku 2018 malo v krajine uskutočniť referendum. Ak by občania v plebiscite nový názov schválili, potom by malo dôjsť aj k úprave macedónskej ústavy.



Macedónske občianstvo by podľa mediálnych správ mal v budúcnosti signalizovať popis Macedónčan/Občan Republiky Severné Macedónsko. Oficiálny jazyk - macedónčina - bude doplnená o poznámku, že ide o slovanský jazyk.



Macedónsko-grécku dohodu, o ktorej sa opakovane rokovalo na úrovni premiérov oboch krajín, Zorana Zaeva a Alexisa Tsiprasa, by najskôr mal schváliť parlament v Skopje. Grécka vláda by sa následne mala obrátiť na Európsku úniu s podnetom na otvorenie prístupových rokovaní s Republikou Severné Macedónsko.



"Zelenú" vstupu susednej krajiny do Severoatlantickej aliancie (NATO) by Grécko poskytlo až po predmetnej zmene macedónskej ústavy.



Riešenie sporu, ktorý trvá od roku 1991, by oficiálne miesta mohli oznámiť hoci už v utorok.