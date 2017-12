Medzi utečencami v tábore na ostrove Lesbos je vysoké percento detí

V tomto preplnenom utečeneckom tábore sa nachádza viac než 2000 detí, z ktorých 432 tam žije bez rodiny alebo dospelého, uviedol predstaviteľ rekcie MSF v Grécku Apostolos Veizis.

Atény 26. decembra (TASR) - Približne 40 percent všetkých migrantov uviaznutých v utečeneckom tábore Moria na gréckom ostrove Lesbos sú deti. V rozhovore pre rozhlasovú stanicu Athina984 to v utorok povedal predstaviteľ medzinárodnej humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc (MSF) so sídlom v Ženeve.



V tomto preplnenom utečeneckom tábore sa nachádza viac než 2000 detí, z ktorých 432 tam žije bez rodiny alebo dospelého, uviedol predstaviteľ rekcie MSF v Grécku Apostolos Veizis. "V terénnych nemocniciach, ktoré tam prevádzkujeme, tvoria deti mladšie ako päť rokov 52 percent všetkých pacientov," vysvetlil.



Okrem detí sa v tomto tábore nachádza mnoho tehotných žien a zhruba 500 osôb čaká na psychiatrické poradenstvo.



Agentúra DPA pripomenula, že Európska únia a Turecko uzavreli v roku 2016 dohodu zameranú na zastavenie prílevu migrantov cez Egejské more a Balkán do Európskej únie. Dohoda síce prichádzajúcich migrantov zastaviť pomohla, v jej dôsledku ale ďalšie tisícky utečencov uviazli na ostrovoch v Egejskom mori. Migranti tam musia požiadať o azyl a zároveň tam ostať až do ukončenia celého byrokratického procesu.



Veizis tvrdí, že riešenie situácie týchto migrantov spomaľuje nedostatok politickej vôle. Dohoda medzi EÚ a Tureckom podľa neho iba zviazala ruky obom stranám namiesto toho, aby problém vyriešila.



Podľa DPA je tento proces veľmi pomalý a na ostrovy stále prichádzajú noví migranti, pričom tamojšie utečenecké tábory presiahli svoje ubytovacie kapacity.



Hoci grécka vláda v decembri prepravila z ostrovov na východe Egejského mora vyše 1650 utečencov a migrantov, sú tábory najmä na ostrovoch Lesbos a Chios naďalej veľmi preplnené.



V tábore Moria, tzv. hotspote EÚ, žije podľa oficiálnych údajov okolo 5500 ľudí, aj keď tam boli vytvorené kapacity na prijatie len 2330 osôb. Väčšina z tamojších migrantov čaká už mnoho mesiacov na rozhodnutie o svojich žiadostiach o azyl. Primerane tomu je atmosféra v tábore vypätá.