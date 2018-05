Migranti protestovali v Grécku za lepšie podmienky v tábore

Pokojného protestu pred vchodom do tábora sa zúčastnili najmä Kurdi, dospelí i deti.

Atény 23. mája (TASR) - Zhruba 100 žiadateľov o azyl protestovalo v stredu v utečeneckom tábore Diavata na severe Grécka s cieľom upozorniť na tamojšie nevyhovujúce životné podmienky. Informovala o tom agentúra AP.



Tábor nachádzajúci sa v obci Diavata má kapacitu zhruba 750 osôb, ale v súčasnosti tam žije 1850 ľudí. Preľudnenie spôsobil zvýšený počet migrantov, ktorí do Grécka v poslednej dobe prichádzajú zväčša cez pozemnú hranicu s Tureckom.



Agentúra AP pripomenula, že Grécko začalo opätovne otvárať tábory zriadené počas utečeneckej krízy v roku 2015, keď do Grécka prišlo viac ako milión migrantov. Väčšinu z týchto táborov neskôr grécke úrady zatvorili: časť migrantov bola ubytovaná v mestách, zatiaľ iní sa presunuli do ďalších európskych krajín.