Grécko nevydá Turecku ženu, ktorú Ankara obviňuje z terorizmu

Grécko už začiatkom februára a marca odmietlo vydanie dvoch Turkov podozrievaných vo vlasti takisto z terorizmu.

Atény 14. marca (TASR) - Grécka justícia odmietla vydať na trestné stíhanie do Turecka 21-ročnú ženu z krajiny polmesiaca, ktorú Ankara obviňuje z terorizmu v súvislosti s jej účasťou na protivládnych demonštráciách a rozvinutím transparentov so sloganmi.



Takéto počínanie, ktoré je v Turecku vnímané ako teroristický akt, nie je v Grécku vnímané ako trestný čin, preto niet dôvodu na vydanie mladej ženy, konštatoval v stredu súd v Aténach.



Podľa informácií gréckeho štátneho rozhlasu predložené dôkazy nestačili na pozitívnu reakciu na žiadosť o vydanie ženy.



Grécko už začiatkom februára a marca odmietlo vydanie dvoch Turkov podozrievaných vo vlasti takisto z terorizmu, pripomenula tlačová agentúra DPA.



Postup gréckej strany vyvoláva napätie medzi oboma krajinami, veď už vlani najvyšší grécky súd odmietol vydať do Turecka ôsmich príslušníkov tureckých ozbrojených síl, ktorí ušli do krajiny na vrtuľníku počas zmareného pokusu o štátny prevrat v júli 2016.