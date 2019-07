Nová vláda Grécka sa prvýkrát zišla tri dni po voľbách

Premiér Mitsotakis na stredajšom zasadnutí prisľúbil zefektívnenie fungovania vlády.

Atény 10. júla (TASR) - Nová grécka vláda premiéra Kyriakosa Mitsotakisa sa v stredu zišla na svojom prvom zasadaní, na ktorom avizovala plány rozsiahlych reforiem. Prvá schôdza 18-členného kabinetu sa konala len tri dni po predčasných parlamentných voľbách, v ktorých zvíťazila dovtedajšia stredopravá opozičná strana Nová demokracia (ND).



Premiér Mitsotakis na stredajšom zasadnutí prisľúbil zefektívnenie fungovania vlády. Jedným z jej prvých krokov bude to, že predloží parlamentu návrh daňových úľav, ktoré ND sľubovala v rámci svojej volebnej kampane, informovala agentúra AP.



"Dokazujeme, že sme pripravení. Už sme začali pracovať," vyhlásil Mitsotakis na prvom zasadnutí vlády, ktoré v priamom prenose vysielala grécka verejnoprávna televízia ERT. Nový premiér zložil prísahu v pondelok a jeho ministri v utorok.



Všetci členovia vlády dostali od premiéra zoznam úloh, ktoré majú splniť do decembra 2019. V rámci reformného balíka chce kabinet podniknúť aj kroky smerom k digitalizácii a zefektívneniu činnosti štátneho aparátu.



Podľa agentúry AP je nová vláda tvorená skúsenými politikmi, ktorí zastávali ministerské posty už v predošlých gréckych vládach, ale aj technokratmi považovanými za odborníkov vo svojich odvetviach. Ministrom zahraničných vecí sa stal Nikos Dendias a rezort financií povedie Christos Staikuras.



Nová demokracia v nedeľňajších voľbách získala pohodlnú väčšinu kresiel v parlamente. Grécki voliči tak po búrlivých rokoch boja s finančnou krízou odmietli pokračovanie ľavicovej vlády premiéra Alexisa Tsiprasa.



ND si voličskú podporu získala prísľubmi zlepšenia podnikateľského prostredia, naštartovania ekonomického rastu a zvýšenia zamestnanosti, znižovania daní, zlepšenia životnej úrovne a vyrokovania zmiernenia drastických rozpočtových podmienok dohodnutých v rámci medzinárodného záchranného programu pre Grécko.