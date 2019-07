Búrka v Grécku si vyžiadala už sedem životov, zatiaľ žiaden slovenský

Búrka, ktorá zasiahla Chalkidiki východne od mesta Solún, prevracala autá i motorky, vyvracala stromy a z balkónov strhávala zábradlia.

Atény 11. júla (TASR) - Silná búrka s krupobitím, ktorá zasiahla v noci na štvrtok grécky polostrov Chalkidiki, trvala síce len krátko, ale stihla pripraviť o život sedem ľudí a zraniť najmenej 60 osôb. O novej bilancii informovala vo štvrtok agentúra DPA s odvolaním sa na miestne úrady.



Šestica potvrdených obetí vrátane dvoch detí boli zahraniční turisti z Rumunska, Českej republiky a Ruska.



Muž z Českej republiky zomrel v prívese v letovisku Sozopoli po tom, ako silný nárazový vietor niekoľkokrát prevrátil vozidlo, v ktorom sa nachádzal. Jeho manželka podľa miestnych médií podľahla zraneniam v miestnej nemocnici. Žena z Rumunska a jej syn prišli o život, keď ich zasiahla zrútená strecha reštaurácie. Ruského občana a jeho dvojročného syna zabil v letovisku Nea Potidea padajúci strom. Pobrežná stráž uviedla, že siedme telo sa našlo vo štvrtok a pravdepodobne ide o 60-ročného rybára, ktorý zmizol počas búrky.



Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) pre TASR uviedol, že medzi obeťami a zranenými nie sú hlásení občania Slovenskej republiky.



"Naše zastupiteľské úrady v Aténach a v Ríme kontaktovali našich občanov, ktorí sú zaregistrovaní v dobrovoľnom systéme registrácie na webovej stránke MZVEZ SR. Aktuálne evidujeme problémy s elektrickou energiou na Chalkidikách. V tejto súvislosti máme informáciu o skupine Slovákov v jednom z hotelov, ktorí sa ocitli v tejto núdzovej situácii. Naša konzulka na zastupiteľskom úrade v Aténach kontaktovala v tejto veci delegátku cestovnej kancelárie, aby situáciu riešila. Tá pre nich následne zabezpečila náhradné ubytovanie," uviedlo ministerstvo s tým, že situáciu bude aj naďalej sledovať.



Búrka, ktorá zasiahla Chalkidiki východne od mesta Solún, prevracala autá i motorky, vyvracala stromy a z balkónov strhávala zábradlia. Podľa očitých svedkov búrka udrela náhle a prudko a prešla šokujúco rýchlo. Podľa DPA trvala len desať minút, agentúra AFP s odvolaním sa na svedkov informovala o približne 20-minútovom vyčíňaní.



V dôsledku rozsiahlych materiálnych škôd vláda vyhlásila v postihnutej oblasti v severnom regióne Grécka stav núdze. Tisíce obyvateľov ocitli bez vody, elektriny a mobilnej siete. Na mieste zasahovalo najmenej 140 príslušníkov záchrannej služby.



Približne štyri pätiny územia Chalkidík je stále bez elektriny. Národná energetická spoločnosť uviedla, že dodávky elektriny by mohli obnoviť vo štvrtok večer.



Ministerstvo obrany vyslalo do postihnutej oblasti vojakov s generátormi a strojmi, ktorými odstraňujú trosky. Vláda prisľúbila na obnovu infraštruktúry vyčleniť finančnú pomoc.



Šéf civilnej ochrany Charalambos Stergiadis povedal, že taký silný vietor ešte nezažil. Meteorológovia uviedli, že o silnej búrke dopredu vedeli, vydali aj varovania, avšak nevedeli predpovedať, kde presne udrie.



Ničivé búrky nastali po vlne horúčav s teplotou až do 40 stupňov Celzia. Na Chalkidikách momentálne dovolenkujú desaťtisíce ľudí prevažne z východoeurópskych štátov.