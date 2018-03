Pri gréckom ostrove Agathonisi sa utopilo najmenej 14 migrantov

Na palube malého dreveného plavidla sa nachádzalo okolo 21 ľudí, pričom trom z nich sa podarilo doplávať na pláž ostrova Agathonisi a privolať pomoc.

Atény 17. marca (TASR) - Najmenej 14 migrantov, vrátane štyroch detí, prišlo v sobotu o život pri pokuse dostať sa cez Egejské more z Turecka do Grécka. Ich plavidlo sa však s neznámych príčin prevrátilo neďaleko gréckeho ostrova Agathonisi, ktorý je súčasťou súostrovia Dodekanézy, informovali agentúry DPA a Reuters s odvolaním sa na grécku pobrežnú stráž.



Na palube malého dreveného plavidla sa nachádzalo okolo 21 ľudí, pričom trom z nich sa podarilo doplávať na pláž ostrova Agathonisi a privolať pomoc.



Najmenej štyria ľudia sú však stále nezvestní. Na pátracej operácii sa zúčastňuje hliadkovacia loď, vojenský vrtuľník a tri rybárske plavidlá. Pomôcť má aj európskej pohraničná agentúra Frontex.



Napriek dohode o utečencoch medzi Tureckom a EÚ a uzatvoreniu balkánskej migračnej trasy sa v priemere 300 migrantov vydá každý týždeň na riskantnú morskú cestu z Turecka do Grécka.



Agentúra Frontex vo februári oznámila, že v roku 2017 bola zaznamenaný najnižší počet zistených nelegálnych prekročení hraníc za štyri roky od vypuknutia migračnej krízy. Pokles bol zaznamenaný najmä na trasách spájajúcich Turecko a Grécko, resp, Líbyu a Taliansko.