Grécko prijalo pozitívne výsledok referenda v Macedónsku

Atény 1. októbra (TASR) - Grécka vláda reagovala v pondelok v Aténach pozitívne na výsledok referenda o zmene názvu susedného Macedónska v súlade s bilaterálnou dohodou oboch krajín, ktorej cieľom je uzavrieť viac ako štvrťstoročie pretrvávajúci spor a otvoriť cestu Macedónska do euroatlantických štruktúr.



Hovorca gréckej vlády Dimitris Tzanakopulos však na tlačovej konferencii pripustil, že aj keď viac ako 90 percent hlasujúcich dohodu podporilo, isté pochybnosti vyvoláva veľký podiel občanov, ktorí sa do plebiscitu nezapojili (pri účasti 36,11 percenta). To vlastne znamená, že referendum bolo neplatné a že značná časť macedónskej populácie si nie je istá postojom k dohode.



Vyplýva to z informácií svetových tlačových agentúr.



Tzanakopulos však zdôraznil, že práca v záujme dohody bude pokračovať, že Atény podporujú úsilie macedónskeho premiéra Zorana Zaeva, aj keď pripustil, že realizácia ústavnej reformy v susednej krajine zrejme narazí na ťažkosti.



Do prijatia ústavnej reformy Grécko neakceptuje pričlenenie Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko (čo je dočasný názov krajiny, ktorý by mal byť nahradený novým Republika Severné Macedónsko), do žiadneho medzinárodného subjektu, zdôraznil hovorca.



Tzanakopulos súčasne kritizoval najsilnejšie opozičné strany v oboch štátoch konštatujúc, že živia nacionalizmus a že sú rukojemníkmi ultrapravice.



Podporu macedónskemu kolegovi verejne deklaroval krátko pred referendom aj grécky premiér Alexis Tsipras.