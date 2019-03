Grécko protestuje, turecké lietadlá narušili let vrtuľníka s Tsiprasom

Grécko a Turecko, ktoré sú členskými krajinami NATO, sa dlhodobo sporia o časť Egejského mora pri tureckom pobreží, čo sa prejavuje aj riskantnými hrami medzi ich vzdušnými silami.

Atény 27. marca (TASR) - Grécko tlmočilo Turecku svoj "dôrazný protest" po tom, ako turecké vojenské lietadlá údajne narušili let vrtuľníka, ktorý prepravoval gréckeho premiéra Alexisa Tsiprasa. Hovorca gréckej vlády Dimitris Tzanakopulos, ktorého citovala agentúra AFP, to oznámil v stredu na pravidelnom brífingu.



"Ministerstvo zahraničných vecí (Grécka) doručilo tureckému veľvyslancovi dôrazný protest," povedal hovorca.



Tsipras informoval o spomínanom incidente v pondelok, keď letel vrtuľníkom ponad Egejské more na ostrov Agathonisi ležiaci blízko tureckého pobrežia. Na tomto mieste si chcel pripomenúť 198. výročie začiatku gréckej vojny za nezávislosť od Osmanskej ríše.



Pilot vrtuľníka typu Chinook bol podľa Tsiprasa "prinútený manévrovať v malej výške", keď sa v blízkosti stroja objavili turecké vojenské lietadlá. Tie "narušili vzdušný priestor" Grécka, na čo k nim vzlietli stíhačky gréckych síl.



"Zdá sa, že sa takisto chceli zúčastniť na našich oslavách," zažartoval si Tsipras. Ako však dodal, zo strany Turecka išlo "nezmyselný čin" a "plytvanie palivom". "Grécky premiér sa dostane aj do najodľahlejšej časti krajiny — dokonca i vtedy, ak by tam mal doplávať," citovala jeho vyjadrenie AFP.



Grécko a Turecko, ktoré sú členskými krajinami NATO, sa dlhodobo sporia o časť Egejského mora pri tureckom pobreží, čo sa prejavuje aj riskantnými "hrami" medzi ich vzdušnými silami. Tsipras a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa stretli vo februári v Ankare, kde sa obaja vyjadrili, že chcú nájsť spôsob na zmiernenie napätia v danej oblasti.