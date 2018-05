V Grécku zadržali tureckého bagristu pre nezákonné prekročenie hranice

Grécka polícia uviedla, že vojaci zadržali tohto muža na neoplotenom úseku hranice lemujúcom okres Kastanies na severovýchode Grécka.

Solún 3. mája (TASR) - Grécke orgány oznámili, že na pozemnej hranici s Tureckom zadržali civilistu zo susednej krajiny, ktorý údajne vošiel nezákonne bagrom na územie Grécka. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Grécka polícia podľa nej uviedla, že vojaci zadržali tohto muža na neoplotenom úseku hranice lemujúcom okres Kastanies na severovýchode Grécka.



V tej istej oblasti sa odohral podobný incident pred dvoma mesiacmi, keď turecké orgány zadržali dvoch gréckych vojakov, a to pre údajné vniknutie do tureckej vojenskej zóny a pre podozrenie z pokusu o špionáž. Grécki predstavitelia však vyhlasujú, že dvojica vojakov sa dostala na tureckú stranu hranice nechtiac počas bežného hliadkovania.



Obaja grécki vojaci sú doteraz zadržiavaní v Turecku bez toho, aby voči nim vzniesli obvinenia, čo zvyšuje napätie vo vzťahoch medzi Aténami a Ankarou - spojencami v rámci NATO. Turecko spája ich osud s prípadom ôsmich príslušníkov tureckej armády, ktorí ušli do Grécka po neúspešnom pokuse o prevrat v ich krajine z júla 2016 a grécke súdy ich odmietli vydať do vlasti.