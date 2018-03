V utečeneckom tábore na gréckom ostrove Lesbos znova vypuklo násilie

Skupina mladších migrantov tam vtrhla do kancelárií prijímacieho centra, v ktorých ničila zariadenie a založila oheň.

Atény 15. marca (TASR) - Opätovné násilnosti vypukli v utečeneckom tábore Moria na gréckom ostrove Lesbos. Skupina mladších migrantov tam vtrhla do kancelárií prijímacieho centra, v ktorých ničila zariadenie a založila oheň, informovala vo štvrtok agentúra DPA s odvolaním sa na grécke médiá.



Niektorí z migrantov takýmto spôsobom protestujú proti zamietnutiu svojich žiadostí o azyl, po ktorom ich čaká navrátenie do Turecka. Iní sú rozhnevaní, pretože vybavovanie ich žiadostí trvá už celé mesiace, uviedol grécky verejnoprávny rozhlas ERT.



Najnovšie výtržnosti v tábore Moria ukončili privolané policajné jednotky vo štvrtok v skorých ranných hodinách po tom, ako použili aj oslepujúce granáty a obušky. Hasičom sa medzičasom podarilo zahasiť všetky požiare.



Migrantov vracajú z Grécka do Turecka na základe dohody medzi Ankarou a EÚ, zameranej na zastavenie obrovského prílevu utečencov do Európy. V tábore Moria s oficiálnou kapacitou 3000 ľudí je podľa posledných údajov gréckeho ministerstva vnútra umiestnených 5125 osôb. Ďalších 2047 ľudí sa nachádza v menších táboroch a v iných zariadeniach na ostrove.