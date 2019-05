Grécko už pozná termín predčasných parlamentných volieb

Premiér A. Tsipras požiadal o vyhlásenie predčasných volieb po ťažkej porážke svojej strany Syriza vo víkendových voľbách do Európskeho parlamentu a prvom kole komunálnych volieb.

Atény 28. mája (TASR) - Grécka vláda stanovila v utorok 7. júl za termín predčasných parlamentných volieb. Budú sa teda konať o týždeň neskôr, než sa očakávalo. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Premiér Alexis Tsipras požiadal o vyhlásenie predčasných volieb po ťažkej porážke svojej ľavicovej strany Syriza (Koalícia radikálnej ľavice) vo víkendových voľbách do Európskeho parlamentu (EP) a prvom kole komunálnych volieb, ktoré sa konali taktiež v nedeľu.



Hovorca vlády Dimitris Tzannakopulos v utorok uviedol, že takéto rozhodnutie bolo prijaté preto, aby voľby nenarušili prijímacie skúšky maturantov na univerzity. Pôvodne zamýšľaný termín volieb 30. júna - najskorší, aký dovoľuje grécky volebný systém - by mal na skúšky vplyv.



Premiér Tsipras po nedeľných eurovoľbách oznámil, že po druhom kole komunálnych aj regionálnych volieb, naplánovaných na 2. júna, bude žiadať rozpustenie parlamentu.



Tsiprasovo súčasné štvorročné funkčné obdobie vyprší v októbri.



Jeho ľavicová strana Syriza zaostala v eurovoľbách 26. mája za opozičnou konzervatívnou Novou demokraciou (ND) o 9,4 percentuálneho bodu.