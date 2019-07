V gréckych voľbách zvíťazila opozičná Nová demokracia

Boli to prvé parlamentné voľby od ukončenia medzinárodných záchranných programov.

Atény 7. júla (TASR) - V dnešných predčasných parlamentných voľbách v Grécku zvíťazila opozičná konzervatívna strana Nová demokracia (ND), ktorú vedie Kyriakos Mitsotakis. Vyplýva to z exit pollov zverejnených po uzavretí volebných miestností, informovala agentúra AFP.



Kombinovaný prieskum hlavných televíznych staníc v Grécku ukázal, že Nová demokracia získala približne 40 percent hlasov, zatiaľ čo vládnuca strana Syriza (Koalícia radikálnej ľavice) premiéra Alexisa Tsiprasa 28,5 percenta.



Voľby sa konali o tri mesiace skôr, ako boli pôvodne plánované. Právo voliť v týchto voľbách malo takmer desať miliónov občanov krajiny.



Boli to prvé parlamentné voľby od ukončenia medzinárodných záchranných programov. Konali sa v čase, keď sa Grécko postupne dostáva z hlbokej, takmer desaťročnej finančnej krízy, ktorá spôsobila prudký nárast nezamestnanosti a chudoby a zníženie HDP krajiny o štvrtinu.



Grécko bolo až do minulého leta závislé od programov medzinárodnej pomoci. Muselo zaviesť prísne reformy vrátane masívnych škrtov v oblasti výdavkov a zvyšovania daní, aby sa tak kvalifikovalo na záchranné pôžičky.