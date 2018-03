V Grécku zatkli 80-ročného vodiča. Jazdil v protismere

Polícia podľa tlačovej agentúry AP uviedla, že vodič na ňu pôsobí ako človek so zdravotnými problémami.

Solún 8. marca (TASR) - Grécka polícia zatkla 80-ročného vodiča, ktorý v tme vošiel autom do protismeru hlavnej cesty a rýchlo sa po nej viezol 40 kilometrov, dokonca odrazil nabok vozidlo policajnej hliadky, ktorá sa ho snažila zastaviť.



Polícia v severogréckom meste Solún vo štvrtok informovala, že muž vošiel autom v stredu večer na hlavnú cestu neďaleko dediny Portaria na polostrove Chalkidiki a viezol sa smerom na Solún rýchlosťou 100 kilometrov za hodinu.



Vystrašení motoristi zavolali políciu, ktorá uzatvorila uvedenú hlavnú cestu a poslala policajnú hliadku, aby vodiča zachytila.



Podozrivý však v jazde pokračoval, zmietol policajné vozidlo a zastal až o niekoľko kilometrov, keď narazil do stredovej zábrany. Z celého incidentu vyviazol bez zranení.



