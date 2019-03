Mali útoky voči migrantom v Grécku rasistický motív?

Polícia v severogréckom meste Konitsa oznámila, že vyšetruje prípadný rasistický motív násilného útoku mužov v kapucniach proti skupine tínedžerov - afganských uchádzačov o azyl.

Atény 20. marca (TASR) - Grécky generálny prokurátor nariadil v stredu vyšetrovanie s cieľom zistiť, či je možné vzniesť obvinenia z rasizmu v súvislosti s dvoma prípadmi, namierenými proti žiadateľom o azyl. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



V prvom prípade na ostrove Samos, ležiacom v Egejskom mori na juhovýchode Grécka, rodičia protestujú proti plánom úradov, aby deti migrantov chodili do tried základných škôl s gréckymi školákmi. Rodičia v rámci protestu nechali svojich potomkov doma, nepustili ich na vyučovanie.



Samos je kľúčovým bodom, kam prichádzajú migranti plaviaci sa z Turecka na územie Európskej únie a kde sa nachádza aj najpreplnenejší migračný tábor - v zariadeniach navrhnutých pre 650 ľudí ich žije 4000.



Druhý prípad sa stal v dedine Villia juhozápadne od hlavného mesta Atény, kde sú v hoteli ubytované desiatky migrantov. Páchatelia na nich zaútočili kameňmi po tom, čo miestni obyvatelia vyjadrili odpor voči ich príchodu.



Grécka vláda odsúdila oba incidenty.



Okrem toho aj polícia v severogréckom meste Konitsa oznámila, že vyšetruje prípadný rasistický motív násilného útoku mužov v kapucniach proti skupine tínedžerov - afganských uchádzačov o azyl.



Polícia vo vyhlásení tiež uviedla, že útvar rasistického násilia sa snaží vypátrať totožnosť útočníkov.



Na deviatich migrantov, hrajúcich v nedeľu 17. marca basketbal na ihrisku, "nevyprovokovane" zaútočili piati muži s palicami, uviedla polícia v Konitsi. Mesto sa nachádza okolo 500 kilometrov severozápadne od Atén.



Tínedžeri vo veku 14-18 rokov žijú v Konitsi v centre pre neplnoletých, ktorí prišli do Grécka bez sprievodu dospelej osoby.



Dve z obetí museli po útoku v noci na pondelok ošetriť v nemocnici, jednu s ľahkými zraneniami a druhú so šokom.



Grécko je vo všeobecnosti hlavným miestom vstupu migrantov, ktorí hľadajú v Európe lepší život.