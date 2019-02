Grécko zaznamenalo ďalší rekordný rok v turizme

Podľa údajov Bank of Greece navštívilo Grécko v minulom roku 30,1 milióna turistov, o 10,8 % viac než v roku 2017.

Atény 23. februára (TASR) - Grécko zaznamenalo vlani ďalší rekordný rok v oblasti cestovného ruchu, ako z pohľadu počtu turistov, tak aj z pohľadu príjmov. Oznámila to koncom tohto týždňa grécka centrálna banka.



Podľa údajov Bank of Greece navštívilo Grécko v minulom roku 30,1 milióna turistov, o 10,8 % viac než v roku 2017. Najviac k tomu prispeli turisti z krajín Európskej únie. Do Grécka ich vlani pricestovalo 21,4 milióna, o 15,1 % viac než v predchádzajúcom roku. Zvýšil sa aj počet turistov z krajín mimo EÚ, ale v omnoho menšej miere. Grécko navštívilo celkovo 8,7 milióna turistov z týchto krajín, čo predstavuje rast o 1,3 %.



Čo sa týka jednotlivých krajín, výrazne sa zvýšil počet nemeckých návštevníkov. V roku 2018 ich Grécko navštívilo celkovo 4,4 milióna, čo oproti roku 2017 znamená rast o 18,2 %. Z Francúzska prišlo 1,5 milióna turistov, o 7,3 % viac než v roku 2017. Výrazný rast zaznamenalo Grécko aj pri amerických turistoch. Ich počet vzrástol takmer o 27 % na 1,1 milióna.



Naopak, klesol počet turistov z Británie a Ruska. Počet britských návštevníkov klesol o 2 % na 2,9 milióna a ruských až o 11,6 % na približne 520.000.



Výrazný rast zaznamenali aj minuloročné príjmy z cestovného ruchu. V porovnaní s rokom 2017 sa zvýšili o 10,1 % na 16,1 miliardy eur. Opäť k tomu najviac prispeli návštevníci z krajín EÚ. Príjmy od týchto turistov vzrástli vlani takmer o 12 % na približne 11 miliárd eur. V prípade turistov z krajín mimo EÚ sa príjmy Grécka zvýšili o vyše 7 %.