Grécko žiada krajiny EÚ o spravodlivejšie prerozdelenie azylantov

Brusel 12. augusta (TASR) - Grécka vláda v pondelok oznámila, že je "hlboko znepokojená" nárastom počtu nelegálnych prisťahovalcov na svojich ostrovoch v Egejskom mori a vyzvala šéfku budúcej Európskej komisie (EK) Ursulu von der Leyenovú, aby Európska únia "spravodlivejšie rozdelila" záťaž, ktorú pre krajinu predstavuje nový príliv migrantov. Uviedla belgická televízna stanica RTBF.



RTBF v tejto súvislosti pripomenula vyjadrenie štátneho tajomníka novej gréckej vlády zodpovedného za ochranu občanov Georga Kumutsakosa. Ten v rozhovore pre najväčší grécky denník Kathimerini uviedol, že od 7. júla nebol ani jediný deň bez príchodu nových migrantov na grécke ostrovy. Spresnil, že v súčasnosti na piatich ostrovoch v Egejskom mori, ktoré sú blízko Turecka - Lesbos, Samos, Chios, Kos a Leros - celkový počet migrantov narástol na 20.000 osôb. V priebehu jedného mesiaca to predstavuje nárast o 17 percent. Upozornil, že pribúdajúci počet migrantov je "citlivo vnímaný" hlavne na Lesbose, považovanom za akúsi "hlavnú vstupnú bránu" pre utečencov počas migračnej krízy z roku 2015. Kumutsakos dodal, že len 9. augusta dorazilo na ostrov šesť lodí, pričom na každej z nich bolo okolo 250 migrantov.



Podľa jeho slov začal fungovať nový koridor "pašerákov ľudí", vytvorený medzi gréckym ostrovom Samothraki a mestom Alexandrupoli na severovýchode krajiny, v blízkosti tureckých hraníc. Kumutsakos tiež upozornil, že Grécko ako "krajina prvej línie" pre utečencov už vyčerpala svoje kapacity riešiť migračnú krízu a "teší sa na účinnú spoluprácu s Európskou komisiou a členskými krajinami EÚ". Rovnako vyzval na účinné vykonávanie migračnej dohody medzi EÚ a Tureckom uzavretej v roku 2016, ktorej hlavným cieľom je obmedziť príchody migrantov cez Egejské more z Turecka do Grécka.



Atény vítajú skutočnosť, že budúca šéfka EK von der Leyenová kladie migračnú otázku na prvé miesto na svojom zozname priorít, a že na čele exekutívy EÚ má v úmysle navrhnúť "nový pakt pre migráciu a azyl" s cieľom lepšie rozdeliť úsilie o riešenie tejto krízy v rámci celej Únie.



Podľa Kumutsakosa sa Grécko teší na vytvorenie možností pre "spravodlivejšie rozdelenie záťaže" a tiež na efektívnejšiu návratovú politiku týkajúcu sa utečencov z tretích krajín. Pripomenul, že v roku 2018 bolo na ostrovoch Lesbos a Samos podaných viac žiadostí o azyl ako v Rakúsku a Fínsku. V súčasnosti na ostrovoch evidujú desiatky tisíc žiadostí na udelenie právnej ochrany v EÚ, pričom 30.500 nových žiadostí o azyl bolo podaných v období posledných šiestich mesiacov.



