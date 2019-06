Grécko zmenilo právnu definíciu znásilnenia a sprísnilo zaň tresty

Tento čerstvo novelizovaný zákon konečne uznáva jednoduchú pravdu, že pohlavný styk bez súhlasu je znásilnenie.

Atény 6. júna (TASR) - Grécko vo štvrtok sprísnilo svoje právne predpisy a definovalo znásilnenie ako akýkoľvek nekonsenzuálny sexuálny akt. K zmene znenia zákona došlo po kritike, že skorší návrh bol k páchateľom príliš zhovievavý, uviedla agentúra AP.



Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) uvítala novú definíciu znásilnenia ako "historické víťazstvo" pre ženy v Grécku.



"Tento čerstvo novelizovaný zákon konečne uznáva jednoduchú pravdu, že pohlavný styk bez súhlasu je znásilnenie a jasne ukazuje, že fyzické násilie nie je potrebné na to, aby sa trestný čin považoval za znásilnenie," povedala aktivistka AI v Grécku Eirini Gaitanuová. Dodala, že Grécko je len deviatou krajinou Európy, ktorá takýto zákon prijala.



Keď zákon nadobudne 1. júla účinnosť, ľudia odsúdení za znásilnenie pôjdu do väzenia na päť až desať rokov.



Zmena právnej definície znásilnenia je súčasťou širšej reformy trestného práva v Grécku, ktorá znižuje postihy za niektoré závažné trestné činy, ale zabezpečuje, že tresty odňatia slobody dostane viac odsúdených zločincov.



V rámci navrhovaných zmien vláda nesúhlasila s radikálnym znížením trestov pre ľudí, ktorí boli uznaní za vinných zo zosnovania zločineckej organizácie alebo z výroby zápalných fliaš, ich vlastníctva či dodávania. Tento postoj vlády nahneval opozíciu, ktorá tvrdí, že to povzbudzuje k používaniu Molotovových koktailov, ktorými anarchisti a krajne ľavicoví demonštranti často útočia na policajtov.



Prijatý návrh zmien tiež stanovuje, že všetky tresty odňatia slobody na viac ako tri roky si musia vinníci odsedieť.