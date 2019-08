Grécko zrušilo zákon, ktorý bránil vstupu polície na pôdu univerzít

Túto ochranu v minulosti zneužívali radikálne politické hnutia, ktorých členovia sa po násilnostiach pravidelne skrývali práve v priestoroch vysokých škôl.

Atény 8. augusta (TASR) - Vláda nového gréckeho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa zrušila vo štvrtok platnosť zákona, ktorý bránil zásahom polície na pôde univerzít. Cieľom tejto iniciatívy je zamedziť ďalšiemu zneužívaniu danej legislatívy politickými radikálmi a kriminálnikmi, píše DPA.



Väčšina poslancov podporila zákon z dielne vlády konzervatívneho premiéra Mitsotakisa, ktorý od svojho nedávneho nástupu do úradu inicioval intenzívne reformné úsilie.



Podľa správ miestnych médií bola miera ochrany gréckych vysokých škôl celosvetovo unikátna. Na základe zrušenej legislatívy nemohli príslušníci gréckych bezpečnostných zložiek vstúpiť bez povolenia na vysokoškolskú pôdu, aby nedošlo k ohrozeniu slobody prejavu.



Získaniu povolenia pritom predchádzal zložitý proces jeho schvaľovania zo strany predstaviteľov univerzít a študentských samospráv. V praxi sa tak mohol ktokoľvek, po kom pátrala polícia, bezpečne skryť na univerzitnej pôde.



Túto ochranu v minulosti zneužívali radikálne politické hnutia, ktorých členovia sa po násilnostiach pravidelne skrývali práve v priestoroch vysokých škôl. Často tak však robili aj bežní zločinci.



Niektoré politické zoskupenia už v súvislosti so zrušením zákona avizovali, že uskutočnia protestné akcie.



Stredopravicová strana Nová demokracia (ND), na čele ktorej je premiér Mitsotakis, zvíťazila v predčasných parlamentných voľbách 7. júla. Strana obsadila 158 z 300 parlamentných kresiel.



Voľby podľa DPA odzrkadľovali nespokojnosť s predchádzajúcou vládou premiéra Alexisa Tsiprasa z dôvodu reforiem, ktoré musel zaviesť výmenou za záchranné balíky od medzinárodných veriteľov.