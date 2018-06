Grécky parlament prerokúva návrh na vyslovenie nedôvery Tsiprasovi

Znalci pomerov však nepredpokladajú, že by návrh v parlamente, kde koalícia disponuje väčšinou 154 kresiel, prešiel.

Atény 14. júna (TASR) - Grécky parlament v Aténach začal vo štvrtok s prerokúvaním návrhu stredopravej opozičnej strany Nová demokracia na vyjadrenie nedôvery premiérovi Alexisovi Tsiprasovi v súvislosti s dosiahnutím grécko-macedónskej dohody o novom názve postjuhoslovanskej republiky. Ide o prvú podobnú iniciatívu od Tsiprasovho nástupu do úradu v roku 2015.



Znalci pomerov však nepredpokladajú, že by návrh v parlamente, kde koalícia disponuje väčšinou 154 kresiel, prešiel, pretože ani Tsiprasovi koaliční partneri napriek nesúhlasu s dohodou nemajú záujem na jeho zosadení.



Dokument by premiéri oboch krajín, podľa iných zdrojov ministri zahraničných vecí, Grécka a Macedónska mali podpísať v meste Prespa v macedónsko-gréckom pohraničí v sobotu, respektíve do konca týždňa.



V sobotu vo večerných hodinách sa v Aténach očakáva i rozhodujúce hlasovanie o podnete opozície, ktoré podporili aj dve centristické zoskupenia ešte pred otvorením parlamentnej diskusie.



Líder Novej demokracie Kyriakos Mitsotakis sa v gréckej metropole nechal počuť, že je jeho povinnosťou využiť všetky ústavné možnosti, aby zabránil schváleniu dohody. Ním predložený podnet spochybňuje právo gréckej vlády na signovanie dohody takéhoto významu bez toho, aby o tom vopred konzultovala na parlamentnej pôde.



Dohodu musia ratifikovať parlamenty oboch krajín.



K oficiálnej zmene názvu Macedónska by malo dôjsť až po plánovanom referende na jeseň tohto roka. Ak by občania v plebiscite nový názov schválili, malo by dôjsť aj k úprave macedónskej ústavy. Ak by sa tak nestalo, v krajine by sa mali uskutočniť predčasné parlamentné voľby, ktoré budú súčasne akýmsi referendom.