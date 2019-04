Grécky premiér pricestoval na historickú návštevu Severného Macedónska

Návšteva je podľa analytikov ďalším prejavom otepľovania vzťahov medzi Aténami a Skopje po tom, ako vyriešili dlhoročný vzájomný spor o názov Macedónska.

Skopje 2. apríla (TASR) - Grécky premiér Alexis Tsipras pricestoval v utorok na historickú návštevu Severného Macedónska. Ide o prvú cestu predsedu gréckej vlády do tejto bývalej juhoslovanskej republiky, odkedy v roku 1991 vyhlásila nezávislosť, informovala agentúra AFP.



Návšteva je podľa analytikov ďalším prejavom otepľovania vzťahov medzi Aténami a Skopje po tom, ako vyriešili dlhoročný vzájomný spor o názov Macedónska. To sa na základe vlaňajšej prelomovej dohody medzi oboma susediacimi krajinami vo februári 2019 oficiálne premenovalo na Severné Macedónsko.



Tsiprasa na letisku v Skopje privítala severomacedónska ministerka obrany Radmila Sekerinská a následne na úrade vlády premiér Zoran Zaev. Agentúra DPA opísala privítanie Tsiprasa Zaevom ako mimoriadne srdečné.



Obaja premiéri si po oficiálnom fotografovaní spravili aj spoločné selfie, pričom za nimi stáli ďalší desiati ministri gréckej vlády, ktorí do Skopje prileteli s Tsiprasom. Zaev svojmu kolegovi ukázal úrad vlády i rôzne pamätné predmety a fotografie svojho syna.



Nijaký grécky premiér podľa DPA nenavštívil Macedónsko ani v rokoch 1945-1991, keď bolo zväzovou republikou vtedajšej Juhoslávie.



Tsipras a Zaev presadili ukončenie dlhoročného názvoslovného sporu napriek silnému odporu nacionalistov v oboch krajinách. Spolu so šéfom gréckej vlády prišla do Skopje aj početná delegácia gréckych podnikateľov.



Obe strany majú počas návštevy podpísať viacero dohôd o vzájomnej spolupráci. Tsipras sľubuje, že jeho krajina investuje v omnoho menšom a chudobnejšom Severnom Macedónsku viac ako pol miliardy eur. Grécko by okrem toho malo zaisťovať aj ochranu severomacedónskeho vzdušného priestoru.