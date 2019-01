Grécky premiér vymenoval nového ministra obrany

Tsiprasom vedená Koalícia radikálnej ľavice (SYRIZA) má v 300-člennom parlamente 145 poslancov.

Atény 14. januára (TASR) - Grécky premiér Alexis Tsipras v pondelok vymenoval do funkcie ministra obrany doterajšieho predsedu zboru náčelníkov štábov gréckej armády admirála Evangelosa Apostolakisa. Informovala o tom agentúra AFP.



K zmene vo vedení rezortu obrany došlo po tom, ako Panos Kammenos podal v nedeľu demisiu a oznámil aj vystúpenie svojej krajne pravicovej strany Nezávislí Gréci (ANEL) z vládnej koalície.



Ako dôvod tohto rozhodnutia Kammenos uviedol nesúhlas svoj i svojej strany s tým, aby susedný štát mal právo používať vo svojom názve slovo "Macedónsko".



Evangelos v pondelok pred stretnutím s Tsiprasom pred novinármi potvrdil, že prijal premiérovu ponuku. Dodal, že súčasná situácia si vyžaduje kompromis a jednotu.



V dôsledku krízy, ktorá nastala po Kammenosových rozhodnutia, Tsipras oznámil, že požiada o vyslovenie dôvery svojej vláde. Rozprava o tom sa mohla začať už v utorok, pričom k samotnému hlasovaniu by mohlo dôjsť v stredu večer, dodala AFP.



Tsiprasom vedená Koalícia radikálnej ľavice (SYRIZA) má v 300-člennom parlamente 145 poslancov. Na to, aby vláde bola vyslovená dôvera, stačí 120 hlasov, ak sa dostatok poslancov hlasovania zdrží.



Oznámenie o Kammenosovej demisii prišlo po tom, ako macedónsky parlament schválil v piatok večer novelizáciu ústavy, ktorá umožní zmenu oficiálneho názvu krajiny na Republika Severné Macedónsko v súlade s dohodou urovnávajúcou dlhoročný spor s Gréckom.



Na to, aby dohoda nadobudla platnosť, ju musí v nadchádzajúcich dvoch týždňoch ratifikovať grécky parlament. Proti schváleniu zmluvy je opozícia a proti budú hlasovať zrejme aj siedmi poslanci ANEL.



Názvoslovná zmena nasleduje po dohode so susedným Gréckom, ktoré je v takomto prípade zaviazané podmienkami stiahnuť svoje námietky proti vstupu Macedónska do NATO a potenciálne aj do Európskej únie. Cieľom celej tejto procedúry je urovnať 27 rokov trvajúci spor medzi Skopje a Aténami.