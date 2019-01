Grécky premiér zablahoželal Macedónsku k schváleniu zmeny ústavy

Macedónski zákonodarcovia prijali v piatok štyri pozmeňujúce návrhy vrátane dodatku o premenovaní krajiny.

Atény 11. januára (TASR) - Grécky premiér Alexis Tsipras zablahoželal v piatok svojmu macedónskemu kolegovi Zoranovi Zaevovi po tom, čo poslanci v Skopje schválili novelizáciu ústavy, na základe ktorej sa krajina oficiálne premenuje na Republiku Severné Macedónsko. Informovala o tom agentúra AFP.



"Premiér zablahoželal pánovi Zaevovi k úspešnému zakončeniu procesu novelizácie ústavy Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko," uviedla v stanovisku kancelária gréckeho premiéra.



Macedónski zákonodarcovia prijali v piatok štyri pozmeňujúce návrhy vrátane dodatku o premenovaní krajiny. V prospech novelizácie zahlasovalo 81 poslancov, proti nebol žiadny. Na prijatie pozmeňujúcich návrhov bola potrebná dvojtretinová väčšina - 80 hlasov v 120-člennom zákonodarnom zbore. Nacionalistická opozícia rozpravu i hlasovanie bojkotovala.



Názvoslovná zmena nasleduje po dohode so susedným Gréckom, ktoré je zaviazané podmienkami stiahnuť svoje námietky proti vstupu Macedónska do NATO a potenciálne aj do Európskej únie. Na to, aby dohoda vstúpila do platnosti, ju musí v nadchádzajúcich týždňoch ratifikovať grécky parlament.



Tsipras už skôr tento týždeň uviedol, že ratifikácia príslušnej dohody sa od gréckeho parlamentu bude požadovať do konca januára.



"V priebehu desiatich dní od oznámenia výsledku (hlasovania macedónskeho parlamentu)... budeme hlasovať o schválení príslušnej dohody," povedal Tsipras v rozhovore pre televíznu stanicu Open TV.