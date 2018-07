Greenpeace: Hladina ozónu dosiahla v Číne rekordné hodnoty

Čínske ministerstvo životného prostredia v utorok varovalo, že mimoriadne vysoké ozónové znečistenie sa v nasledujúcich desiatich dňoch očakáva práve v oblasti Pekingu.

Šanghaj 18. júla (TASR) - Koncentrácia ozónu, ktorý poškodzuje pľúca, dosiahla v Číne v júni rekordné hodnoty. Oproti vlaňajšiemu júnu sa zvýšila o 11 percent, oznámila v stredu s odvolaním sa na oficiálne údaje environmentálna organizácia Greenpeace, ktorú cituje agentúra Reuters.



Napriek štvorročnému boju čínskych úradov so znečistením vzduchu sa ozón stal "vynárajúcou sa zdravotnou hrozbou", uvádza Greenpeace. Priemerná hladina znečistenia ovzdušia v hlavnom meste Peking bola v júni 120 mikrogramov na kubický meter, čo je približne dvojnásobok hodnôt v ozónovo kritických lokalitách ako Kalifornia a Mexiko.



Čínske ministerstvo životného prostredia v utorok varovalo, že mimoriadne vysoké ozónové znečistenie sa v nasledujúcich desiatich dňoch očakáva práve v oblasti Pekingu.



Troposferický (prízemný) ozón, známy ako "spálenie pre pľúca", vzniká interakciou slnečného svetla s oxidom dusičitým a nestálymi organickými látkami. Môže to viesť k dýchavičnosti, kašľu a zápalom dýchacích ciest. Najviac ohrozenými sú deti, u ktorých môže dlhodobé vystavenie týmto vplyvom spôsobiť astmu a nesprávny vývoj pľúc.



"Pravdepodobnými príčinami prudkého nárastu hladiny ozónu sú vysoké emisie oxidu dusičitého z ťažkého priemyslu a dopravy, ako aj narastajúce vypúšťanie nestálych organických látok z rafinácie ropy, výroby plastov, stavebnej činnosti a dopravy," uvádza vo svojej správe Greenpeace.



Podľa zmienenej organizácie je ozón zodpovedný za približne 70.000 predčasných úmrtí, ku ktorým došlo v Číne v roku 2017. V štúdii publikovanej v apríli Pekinskou univerzitou sa píše, že koncentrácia ozónu vzrástla v rokoch 2014-17 o desať a viac percent v desiatich mestách na severe Číny, a to napriek prísnym novým opatreniam zameraným na priemysel a dopravu.