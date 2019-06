Greenpeace protestuje: Maďarsko odmietlo klimatickú dohodu EÚ

Greenpeace súčasne oznámil, že spustil on-line petíciu na zatvorenie elektrárne Mátra, čo by chcel dosiahnuť najneskôr do roku 2025.

Budapešť 21. júna (TASR) - Maďarská kancelária medzinárodnej ochranárskej organizácie Greenpeace protestovala v piatok proti tomu, že Maďarsko odmietlo klimatickú dohodu Európskej únie.



Maďarsko spolu s Českom a Poľskom vo štvrtok na summite EÚ v Bruseli zablokovali pokusy ostatných členských krajín Únie dosiahnuť dohodu týkajúcu sa cieľov klimatickej politiky zo zameraním na uhlíkovú neutralitu do roku 2050.



Podľa internetového vydania týždenníka Heti Világgazdaság (HVG) maďarský Greenpeace adresoval vo vyhlásení vláde výzvu, aby zatvorila uhoľnú elektráreň Mátra na severovýchode krajiny a aby klimatickú dohodu podpísala.



"Je nepochopiteľné a poburujúce, že maďarská vláda neobhajuje záujmy Maďarov," píše Greenpeace vo svojom vyhlásení a zdôrazňuje, že v Maďarsku stúpa teplota vo väčšej miere, než je svetový priemer, a že klimatická zmena sa Maďarska dotýka mimoriadne vážne.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach