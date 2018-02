Greenpeace vyzvala thajskú vládu, aby vyriešila znečistenie ovzdušia

Pred budovu vlády v thajskej metropole Bangkok aktivisti z Greenpeace priniesli obrovské presýpacie hodiny obsahujúce nečistoty, ktoré zozbierali v Bangkoku.

Bangkok 22. februára (TASR) - Environmentálna skupina Greenpeace vyzvala vo štvrtok thajskú vládu, aby začala riešiť problém so znečistením ovzdušia v Bangkoku, keďže počas jedného mesiaca sa úroveň znečistenia ovzdušia udržiava na "nebezpečnej" úrovni. Informovala o tom agentúra DPA.



Pred budovu vlády v thajskej metropole Bangkok aktivisti z Greenpeace priniesli obrovské presýpacie hodiny obsahujúce nečistoty, ktoré zozbierali v Bangkoku, aby tým poukázali na to, aká vážna je situácia v hlavnom meste.



"Bangkok zažíva najhoršie znečistenie ovzdušia v histórii," uviedli aktivisti z Greenpeace vo vyhlásení.



Od konca januára index kvality ovzdušia (AQI) sledujúci množstvo jemných pevných častíc označovaných ako PM2,5 často prekračoval odporúčaný limit 100 a stále na zotrvával "nebezpečnej" úrovni. Uviedla to internetová stránka aqicn.org so sídlom v Pekingu, ktorá v reálnom čase monitoruje kvalitu ovzdušia.



Pred dvomi týždňami index AQI podľa tejto webovej stránky dosiahol hodnotu 203, čo znamená "veľmi škodlivá" úroveň znečistenia. Išlo o najvyššiu mieru znečistenia ovzdušia za posledné roky.



Častice PM2,5 (s priemerom menším ako 2,5 mikrometra) sú dostatočne jemné na to, aby prenikli hlboko do pľúc a sú spojené so zvýšeným rizikom srdcového infarktu, mozgovej príhody, rakoviny pľúc a astmy.