Grónsko a Kanada chcú urovnať spor o neobývaný ostrov

Kodaň 23. mája (TASR) - Kanada a Grónsko majú záujem na urovnaní dlhoročného sporu, ktorého predmetom je malý neobývaný ostrov ležiaci na ich spoločnej hranici. Otázkou Hansovho ostrova s rozlohou 1,3 štvorcového kilometra sa má zaoberať pracovná skupina zložená zo zástupcov grónskej, kanadskej a dánskej vlády, uviedla v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie dánskeho ministerstva zahraničných vecí.



Do hraničnej dohody medzi Grónskom a Kanadou z roku 1973 nebol Hansov ostrov zaradený a obe krajiny si ho odvtedy nárokujú pre seba. Isté obdobie sa opakoval kuriózny rituál, keď každá výprava na ostrove vztýčila vlajku svojej krajiny a zároveň odstránila vlajku tej druhej. Na mieste pritom zanechala pre kolegov fľašu s alkoholom typickým pre danú krajinu.



Uvedená pracovná skupina sa má zaoberať vytýčením námornej hranice medzi západným pobrežím Grónska a severovýchodným pobrežím Kanady. Dánsko je na rokovaniach zastúpené vzhľadom na to, že Grónsko je stále súčasťou Dánskeho kráľovstva. Hoci je tento najväčší ostrov sveta do značnej miery autonómnym územím, spravovanie záležitostí zahraničnej a obrannej politiky prináleží vláde v Kodani.