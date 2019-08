Grónsko odmietlo možnosť svojho odkúpenia Spojenými štátmi

Trump v septembri navštívi dánsku metropolu Kodaň a počas stretnutí s premiérmi Dánska a Grónska má podľa agentúry Reuters hovoriť aj o oblasti Arktídy.

Kodaň 16. augusta (TASR) - Grónsko v piatok odmietlo myšlienku svojho odkúpenia Spojenými štátmi. Urobilo tak v reakcii na správy, že americký prezident Donald Trump o tejto možnosti viackrát diskutoval so svojimi poradcami.



"Sme otvorení podnikaniu, ale nie sme na predaj," cituje agentúra Reuters grónsku ministerku zahraničných vecí Ane Lone Baggerovú.



O diskusiách prezidenta Trumpa a jeho poradcov informoval vo štvrtok denník The Wall Street Journal. Niektorí poradcovia túto myšlienku odmietli ako žart, avšak iní ju zobrali omnoho vážnejšie.



Dánsko takisto Trumpove údajné plány odmietlo, uviedla na svojej webovej stránke stanica BBC. Premiér Lars Lökke Rasmussen na Twitteri napísal, že to musí byť prvoaprílový žart.



Grónsko má rozlohu viac ako dva milióny štvorcových kilometrov a žije tam približne 56.000 obyvateľov. Napriek tomu, že má ostrov takmer úplnú samosprávu, Dánsko sa stará o jeho diplomatické záležitosti, obranu a peňažnú politiku.