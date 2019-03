Gruzínska armáda začala spoločné manévre s NATO

Manévre sa konajú v spoločnom výcvikovom stredisku Krcanisi neďaleko gruzínskej metropoly Tbilisi. Okrem príslušníkov gruzínskej armády sa na nich zúčastňuje aj 350 vojakov NATO.

Tbilisi 18. marca (TASR) - V Gruzínsku sa v pondelok začalo 12-dňové vojenské cvičenie za účasti armád členských krajín Severoatlantickej aliancie. Informovala o tom agentúra AFP.



Manévre sa konajú v spoločnom výcvikovom stredisku Krcanisi neďaleko gruzínskej metropoly Tbilisi. Okrem príslušníkov gruzínskej armády sa na nich zúčastňuje aj 350 vojakov z USA, Británie, Francúzska, Nemecka a ďalších 17 krajín NATO, a tiež ich kolegovia z Azerbajdžanu, Fínska a zo Švédska, teda trojice štátov, ktoré nie sú členmi aliancie.



"Cvičenie je zamerané na posilnenie obranných kapacít Gruzínska a nie je namierené proti nijakej tretej krajine," uviedla gruzínska viceministerka obrany Lela Čikovaniová. Podľa nej má posilniť vojensko-politickú spoluprácu medzi Gruzínskom a NATO.



Možná perspektíva členstva bývalej sovietskej republiky Gruzínsko v Severoatlantickej aliancie znepokojuje Kremeľ, ktorý by to považoval za prienik do svojej tradičnej sféry vplyvu, píše AFP.



Napätie medzi Moskvou a Tbilisi vyústilo v roku 2008 do krátkeho vojenského konfliktu medzi oboma krajinami, počas ktorej prenikli ruské invázne jednotky na územie Gruzínska.



Vojna vypukla len niekoľko mesiacov po tom, ako lídri NATO na summite v Bukurešti prisľúbili Tbilisi (spoločne s Kyjevom) členstvo v Aliancii. Daný prísľub však nebol spojený s konkrétnym termínom a dodnes sa nezrealizoval.