Gruzínska opozícia zvoláva na večer ďalšie protestné zhromaždenie

Prezidentka gruzínska Salome Zurabišviliová v dôsledku udalostí v Tbilisi prerušila návštevu Bieloruska a vracia sa do vlasti.

Tbilisi 21. júna (TASR) - Gruzínska opozícia zvoláva na piatok večer ďalšiu protestnú akciu, ktorá sa začne o 19.00 h miestneho času pred budovou parlamentu. Informuje o tom agentúra Interfax. Agentúra TASS napísala, že gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová v dôsledku udalostí v Tbilisi prerušila návštevu Bieloruska a vracia sa do vlasti.



Ide o reakciu na zásah polície proti účastníkom štvrtkovej pokojnej demonštrácie, ktorej účastníci žiadali odstúpenie predsedu parlamentu Irakliho Kobachidzeho, šéfov ministerstva vnútra a bezpečnostnej služby.



Polícia, ktorá sa ich vo štvrtok večer snažila od budovy vytesniť, proti davu zasiahla, pričom použila slzotvorný plyn a neskôr aj vodné delá a gumené projektily. Zranenia utrpelo vyše 60 ľudí z oboch strán. Niektorí z nich museli byť hospitalizovaní a v nemocnici sa podrobili chirurgickému zákroku. Gruzínske médiá informovali, že jeden z novinárov prišiel po zásahu gumeným projektilom o oko.



Zadržaných bolo niekoľko desiatok ľudí, dodal TASS.



Situácia v Tbilisi je momentálne pokojná a doprava na predtým prehradených cestách je obnovená, uviedol v piatok Interfax.



Bezprostredným podnetom na útok na parlament a predtým mohutné zhromaždenie v centre Tbilisi bola skutočnosť, že počas každoročného Medziparlamentného zhromaždenia o pravosláví (MAP) sa prítomným z miesta predsedu gruzínskeho parlamentu prihovoril komunistický poslanec ruskej Štátnej dumy Sergej Gavrilov.



Niektorí gruzínski politici to považovali za prejav neúcty voči štátnym symbolom. Gruzínske médiá totiž informovali, že Gavrilov sa údajne zúčastňoval na bojoch proti Gruzínsku na strane Abcházska. Samotný Gavrilov to poprel a povedal, že nikdy nebojoval vo vojenských konfliktoch a v Abcházsku nebol, odkedy vyhlásilo nezávislosť.



Generálny tajomník vládnej strany Gruzínsky sen Kacha Kaladze sľúbil, že gruzínski organizátori zasadnutia MAP sa ospravedlnia gruzínskemu národu za to, že ho organizovali v gruzínskom parlamente.



Opozícia v súvislosti s MAP žiada odstúpenie predsedu parlamentu Irakliho Kobachidzeho, ktorý bol v čase MAP v Baku na oficiálnej návšteve. Kobachidze vyhlásil, že o úlohe Gavrilova na zasadnutí MAP nevedel.



Mnohí účastníci štvrtkovej demonštrácie mávali zástavami Európskej únie a držali transparenty s nápisom Rusko je okupant. "Toto je spontánny protest obyčajných Gruzíncov, ktorý neorganizuje nijaká politická strana," uviedol pre agentúru AFP poslanec Giga Bokeria z opozičnej strany Európske Gruzínsko.



Gruzínsky premiér Mamuka Bachtadze, ktorý prišiel k dejisku nepokojov vo štvrtok večer, obvinil opozíciu z iniciovania protestu a označil ju za "deštruktívnu a revanšistickú" silu.



Bachtadze sľúbil, že proti vodcom nepokojov budú podniknuté právne kroky.



Vyjadril tiež ľútosť, že obyčajní občania a policajti utrpeli v dôsledku "nezodpovedného konania opozície" zranenia.



Premiér súčasne pripustil, že jeho strana Gruzínsky sen tiež urobila chybu, keď umožnila ruským poslancom hovoriť v budove parlamentu.



Gruzínsky patriarchát v súvislosti s poslednými udalosťami v Gruzínsku vydal vyhlásenie, v ktorom vyzval vedenie krajiny, aby vo vzťahu k účastníkom protestov pred budovou parlamentu zachovalo maximálnu zdržanlivosť.



Cirkev súčasne vyzvala ľudí, aby prejavili zdravý rozum a nepoddávali sa emóciám ani napriek tomu, že - ako patriarchát doslova uviedol, "každého trápi okupácia našich území".