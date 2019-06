Gruzínske opozičného lídra zbavili imunity

Nika Melia je obvinený z podnecovania hromadných násilností počas minulotýždňovej protivládnej demonštrácie.

Tbilisi 27. júna (TASR) - Gruzínsky parlament odobral v stredu poslaneckú imunitu opozičnému politikovi Nikovi Meliovi, ktorý je obvinený z podnecovania hromadných násilností počas minulotýždňovej protivládnej demonštrácie. Informovala o tom agentúra AP.



Nika Melia je predstaviteľom najväčšej gruzínskej opozičnej strany Zjednotené národné hnutie (ENM), ktorú založil exprezident Michail Saakašvili, v súčasnosti žijúci v zahraničí.



Prokuratúra tvrdí, že Melia v noci z 20. na 21. júna, počas prvého zo série protivládnych protestov v centre Tbilisi, podnecoval demonštrantov, aby prerazili policajný kordón a vtrhli do parlamentu.



Pri následných zrážkach s políciou bolo zranených najmenej 240 ľudí a viac ako 300 bolo zadržaných. Podľa prokuratúry možno Meliovu vinu dokázať na základe výpovedí očitých svedkov.



Návrh, aby bol Melia vydaný na trestné stíhanie, podporilo 91 poslancov gruzínskeho parlamentu. Proti nehlasovali nikto, informoval gruzínsky spravodajský server Civil.ge.



V prípade usvedčenia hrozí Meliovi až deväť rokov väzenia. Viac ako 20 opozičných zoskupení už v tejto súvislosti vydalo spoločné vyhlásenie, v ktorom odsúdili návrh prokuratúry na poslancovo stíhanie ako akt "politického prenasledovania a začiatok represií voči opozícii".



Protesty v gruzínskej metropole Tbilisi trvajú už týždeň. Demonštranti sa každý večer schádzajú pred budovou parlamentu a tvrdia, že tak budú robiť až do splnenia všetkých svojich požiadaviek. Patrí medzi ne odstúpenie ministra vnútra Giorgiho Gachariu a ďalších predstaviteľov zodpovedných za násilie voči demonštrantom a prepustenie všetkých osôb zadržaných počas prvého dňa protestov.



Melia na stredajšom proteste označil svojich poslaneckých kolegov, ktorí hlasovali za zbavenie imunity, za "otrokov Ivanišviliho". Miliardár Bidzina Ivanišvili je predsedom vládnucej strany Gruzínsky sen, ktorá je opozíciou označovaná za proruskú.



Protesty pôvodne podnietila prítomnosť ruskej delegácie na zasadnutí Medziparlamentného zhromaždenia pravoslávia (IAO), ktoré sa konalo v sídle gruzínskeho parlamentu. Demonštrácie však prerástli do širšieho vyjadrenia nesúhlasu s politikou strany Gruzínsky sen, ktorá vládne v krajine od roku 2012. Opozícia požaduje vypísanie predčasných parlamentných volieb.



Vláda tento týždeň pod tlakom protestov prisľúbila, že budúce voľby prebehnú už na základe proporčného volebného systému a bez stanovenej hranice zvoliteľnosti, čo boli jedny z kľúčových požiadaviek demonštrantov.