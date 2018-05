Gruzínsko oslávi 100. výročie Prvej demokratickej republiky

Pripravených je vyše 100 podujatí: od fotografických výstav až po koncerty a ďalšie kultúrne akcie.

Tbilisi 26. mája (TASR) - Gruzínsko v sobotu 26. mája oslávi svoj najväčší sviatok - Deň nezávislosti. V roku 2018 je venovaný 100. výročiu vyhlásenia tzv. Prvej demokratickej republiky (1918-21).



Podľa gruzínskych zdrojov sú podujatia k oslavám 100. výročia Dňa nezávislosti pripravené v hlavnom meste, v regiónoch krajiny, ako aj v zahraničí. Pripravených je vyše 100 podujatí: od fotografických výstav až po koncerty a ďalšie kultúrne akcie. Konať sa majú v Bruseli, Paríži a viacerých ďalších európskych mestách, ale aj vo Washingtone či v New Yorku.



Podľa gruzínskych zdrojov si 100-ročné jubileum nezávislosti Gruzínska pripomenú aj v sídle Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku, v Paríži v sídle UNESCO či v Rade Európy v Štrasburgu. V takmer 30 krajinách sveta na znak priateľstva s Gruzínskom pripevnia pamätné tabule.



Prvá demokratická vláda v Gruzínsku na čele s novinárom a politikom Noem Žordanijom (1868-1953) vyhlásila nezávislosť krajiny 26. mája 1918 a existovala necelé tri roky do roku 1921. Vo februári do Gruzínska vstúpili jednotky Červenej armády, zvrhli vládu a nastolili sovietsku moc.



V rokoch 1922-91 bolo Gruzínsko súčasťou Sovietskeho zväzu. Na základe celonárodného referenda 9. apríla 1991 Najvyšší soviet Gruzínska schválil zákon o obnovení štátnej nezávislosti krajiny. V ňom bolo vyhlásené za účinné vyhlásenie o nezávislosti z roku 1918 a Ústava Gruzínska z roku 1921.