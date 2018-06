Gruzínsky premiér Giorgi Kvirikašvili oznámil svoju rezignáciu

Kvirikašvili zastával post predsedu vlády od roku 2015. Jeho rezignácii predchádzala vlna protivládnych protestov, ktoré začali 31. mája.

Tbilisi 13. júna (TASR) - Gruzínsky premiér Giorgi Kvirikašvili oznámil v stredu svoju rezignáciu. Podľa agentúry Reuters tento krok prišiel po dlhodobých nezhodách so šéfom vládnucej strany Gruzínsky sen, expremiérom a najbohatším Gruzíncom Bidzinom Ivanišvilim.



"S lídrom vládnucej strany sme mali nezhody," povedal Kvirikašvili pre gruzínsku televíziu, z ktorej citovala Reuters. "Verím, že prišiel čas, keď by mal šéf (vládnucej) strany dostať príležitosť zostaviť nový kabinet," dodal.



Podľa agentúry DPA taktiež uviedol, že "verí, že Gruzínsko bude jednotný, dynamický a demokratický štát".



Kvirikašvili zastával post predsedu vlády od roku 2015. Jeho rezignácii predchádzala vlna protivládnych protestov, ktoré začali 31. mája. Vyvolalo ich odsúdenie dvoch mladých mužov podozrivých z vlaňajšej vraždy dvoch tínedžerov. Demonštranti požadovali pád vlády, lebo boli presvedčení, že skutoční vinníci sa trestu vyhli, pretože majú príbuzných v kancelárii generálneho prokurátora, píše spravodajský portál Euronews.



Desiatky protestujúcich pritom v pondelok zadržali za "výtržníctvo".



Podľa Euronews Kvirikašvili v stredu na mimoriadnom brífingu povedal, že nezhody medzi ním a vládnucou stranou Gruzínsky sen sa týkali ekonomickej politiky, ktorú viedla vláda počas jeho mandátu.



"Chcel by som zdôrazniť, že v posledných mesiacoch sa moje názory a názory predsedu vládnucej strany rozchádzali vo viacerých závažných veciach," uviedol Kvirikašvili.



Ivanišvili sa do politiky vrátil v máji a stal sa lídrom vládnucej strany.



Podľa gruzínskej ústavy musí s rezignáciou Kvirikašviliho padnúť aj vláda. Vládnuca strana Gruzínsky sen teda dostane možnosť zostaviť nový kabinet, ktorého návrh musí prezidentovi Giorgimu Margvelašvilimu predložiť do siedmich dní.