Gruzínsky premiér víta rozhodnutie Putina neuvaliť na krajinu sankcie

Tbilisi 10. júla (TASR) - Gruzínsky premiér Mamuka Bachtadze privítal utorkové rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina neuvaliť na krajinu ďalšie sankcie. Tie ruskému prezidentovi odporúčala ruská Štátna duma ako možnú reakciu na urážlivé vyhlásenia gruzínskeho moderátora Giorgiho Gabuniu na adresu Putina a jeho rodiny. V stredu o tom informoval gruzínsky spravodajský portál Interpressnews.



"Samozrejme, toto rozhodnutie je dobré a chvályhodné. Osobne si myslím, že by nemali existovať žiadne bariéry v medziľudských vzťahoch (Rusov a Gruzíncov)," uviedol Bachtadze v reakcii na Putinove rozhodnutie odmietnuť utorkové vyhlásenie ruskej Štátnej dumy o možných dodatočných sankciách na Gruzínsko.



Podľa Bachtadzeho sú medziľudské vzťahy oboch krajín veľmi dôležité, pričom za posledné roky dosiahli podľa jeho slov v tomto smere obe strany zásadný pokrok.



Gruzínsky premiér zároveň ostro odsúdil Gabuniove vyhlásenia ako "choré" a "neprijateľné".



Známy gruzínsky moderátor Giorgi Gabunia sa v nedeľu živom vysielaní po rusky vulgárne vyjadril na adresu ruského prezidenta. Uviedol ďalej, že je rád, že Putinovi rodičia "sú mŕtvi", a vyjadril nádej, že "horia v pekle". Svoj príhovor ukončil tvrdením, že by sa jedného dňa rád vyšpinil "na ich spoločný hrob".



Ruská Štátna duma v utorok v tejto súvislosti prijala vyhlásenie "o možných dodatočných ekonomických opatreniach v súvislosti s protiruskými provokáciami v Gruzínsku". Zároveň vyzvala vládu, aby proti Gruzínsku prijala osobitné ekonomické opatrenia. V dokumente schválenom Štátnou dumou sa píše, že "poslanci kategoricky odsudzujú nepretržité protiruské provokácie v Gruzínsku". "Otvorené útoky radikálnych síl" vedú podľa poslancov "k ďalšej degradácii rusko-gruzínskych vzťahov".



Putin následne vyhlásil, že z úcty voči gruzínskemu ľudu nie je potrebné, aby Moskva uvalila sankcie na Tbilisi.



Nové napätie v rusko-gruzínskych vzťahoch vyvolal incident súvisiaci s poslancom Štátnej dumy Sergejom Gavrilovom, ktorý 20. júna v Tbilisi predsedal Medziparlamentnému zhromaždeniu pravoslávia (IAO). Gruzínsku opozíciu i časť verejnosti rozhorčila samotná Gavrilovova prítomnosť, ako aj fakt, že zhromaždeniu IAO predsedal sediac v kresle predsedu gruzínskeho parlamentu a pritom hovoril po rusky.



Pred budovou parlamentu sa následne zhromaždil dav protirusky naladených ľudí, proti ktorým polícia zasiahla slzotvorným plynom, vodnými delami a streľbou gumenými projektilmi. Gruzínska opozícia následne vyzvala občanov, aby znova vyšli do ulíc Tbilisi.



Kremeľ označil protesty v Tbilisi za "rusofóbnu provokáciu" a v reakcii na ne od 8. júla zastavil letecké spojenie s Gruzínskom.